新华社休斯敦1月22日电（记者徐剑梅）据美国媒体报道，罕见冬季风暴恩佐21日起席卷美国南部多州，给美国大部地区带来严寒天气。截至22日早上，这场冬季风暴在全美范围内已造成至少9人死亡。

1月21日，在美国路易斯安那州新奥尔良，一名男子站在受暴风雪袭击的街道上。新华社发（魏兰摄）

美国气象网站22日说，路易斯安那州新奥尔良、亚拉巴马州莫比尔、佛罗里达州彭萨科拉等多座城市降雪量创下历史新高。其中，新奥尔良遭遇1948年以来最大暴风雪。

受冬季风暴影响，美国南部多个州宣布进入紧急状态。在美国南部沿墨西哥湾地区，冰雪天气导致多个主要机场航班大量取消，近30条州际公路交通中断，中小学校、政府机构和大量商店餐馆暂停营业。

1月22日，在美国路易斯安那州新奥尔良，一家餐馆在暴风雪后未正常营业。新华社发（魏兰摄）

据美国有线电视新闻网报道，全美范围内已有9人因天气严寒和道路结冰导致严重车祸等原因死亡。

据报道，这场冬季风暴目前已有所减弱。截至22日上午，在美国东部和东南部，逾2500万人仍处于美国气象部门发布的严寒天气警戒地带。

1月21日，在美国路易斯安那州新奥尔良，一名女子在暴风雪中遛狗。新华社发（魏兰摄）

1月22日，在美国路易斯安那州新奥尔良，人们从暴风雪后的街头走过。新华社发（魏兰摄）

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