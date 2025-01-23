新华社布加勒斯特1月22日电（记者张改萍）高山流水，莺啼燕舞。当地时间20日晚，位于罗马尼亚首都布加勒斯特的雅典娜音乐厅座无虚席，约800名观众齐聚一堂，共同欣赏由中国浙江音乐学院“闻莺”江南丝竹乐团带来的音乐会，感受盎然的春意。

这是1月20日在罗马尼亚首都布加勒斯特的雅典娜音乐厅拍摄的2025“欢乐春节”中国旋律专场音乐会现场。新华社发（克里斯泰尔摄）

这场“2025欢乐春节—中国旋律专场音乐会”以欢快的合奏《金蛇狂舞》拉开序幕。乐团成员们演奏了《江南美》《采茶舞曲》《出水莲》等民族乐曲，生动展现了江南水乡的柔美意境，并通过乐曲向罗马尼亚民众介绍了三弦、琵琶、扬琴、二胡、竹笛、笙、古筝等中国传统乐器。

随后，二胡与扬琴合奏的《战马奔腾》以其激昂的旋律展现了骏马奔腾的生动场景；用笛子和其他乐器合奏的罗马尼亚民间乐曲《云雀》，以其惟妙惟肖的鸟鸣声将现场气氛推向高潮，观众掌声经久不息。

1月20日，在罗马尼亚首都布加勒斯特的雅典娜音乐厅，中国浙江音乐学院“闻莺”江南丝竹乐团成员在2025“欢乐春节”中国旋律专场音乐会上演奏乐曲。新华社发（克里斯泰尔摄）

观众劳伦丘·德勒冈对中国音乐、哲学和文化非常喜爱。他告诉记者，“今晚的音乐会让人平静和放松，这是向罗马尼亚人展示中国音乐和文化的极好方式”，希望未来两国之间能有更多这样的文化交流活动。

“这是我第一次现场听中国音乐。”罗马尼亚年轻音乐人塞尔久·比沃尔在演出结束后兴奋地对记者说，这场音乐会为罗马尼亚观众提供了独特的机会，欣赏到一种既陌生又富有表现力的文化。音乐会也提供了一个相互理解的平台，让两国人民表达出对艺术和音乐的热爱。

1月20日，在罗马尼亚首都布加勒斯特的雅典娜音乐厅，中国浙江音乐学院“闻莺”江南丝竹乐团成员在2025“欢乐春节”中国旋律专场音乐会上演奏乐曲。新华社发（克里斯泰尔摄）

“闻莺”江南丝竹乐团艺术总监于海英在接受采访时说，用中国民族乐器演奏《云雀》时，当地观众脸上流露出的欣喜之情令人难忘。彩排期间，当地音乐人和乐团成员热情、深入交流，这种互动让她深刻感受到罗马尼亚民众对中国音乐的喜爱和两国文化相融的魅力。

中国驻罗马尼亚大使馆临时代办华亚芳在活动上致辞说，春节是中国最重要的传统节日，承载着四千多年的文化传承。“春节已成为全球性的文化盛会，传播欢乐、促进联系。今晚的音乐会，正是我们与罗马尼亚朋友分享节日喜悦、表达美好祝愿的一次生动体现。”

罗外交部国务秘书赫里斯泰亚说，几十年来，罗中文化与教育合作不断深化，促进了双方对彼此传统的理解和欣赏。希望以庆祝中国春节为契机，进一步深化两国互信合作。

当晚的演出是“闻莺”江南丝竹乐团在罗马尼亚的首场演出。此次活动由布加勒斯特中国文化中心和浙江音乐学院联合举办，浙江音乐学院国乐系承办，并获得中国驻罗马尼亚大使馆支持。

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