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中国驻俄罗斯大使馆举办留俄学生春节联欢会暨招待会

2025年01月23日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科1月22日电（记者隋鑫）1月17日，中国驻俄罗斯大使馆举办留俄学生春节联欢会暨招待会。中国驻俄罗斯大使张汉晖及夫人，俄罗斯科教部、教育部官员，莫斯科有关高校及留俄博士生导师代表，在俄留学人员，俄罗斯中文学习者及教师代表等1000余人出席。

中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。 人民网记者 隋鑫摄

中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。 人民网记者 隋鑫摄

张汉晖向在俄留学人员致以新春祝福，向俄科教部、教育部、有关高校领导及学生导师长期以来给予中国留学生的关心、帮助和培养表示感谢。张汉晖指出，2024年，中国式现代化迈出新的坚实步伐，全面深化改革阔步前行。中俄政治互信和战略协作不断向高水平迈进，教育、科技、文化等人文领域交流合作深入推进。张汉晖鼓励留学生弘扬留学报国的光荣传统，树立远大理想，勇攀知识高峰，顺利完成学业，将来为中俄友好事业添砖加瓦。

俄罗斯科教部副部长莫吉列夫斯基致辞。人民网记者 隋鑫摄

俄罗斯科教部副部长莫吉列夫斯基致辞。人民网记者 隋鑫摄

俄罗斯科教部副部长莫吉列夫斯基表示，俄中人文合作水平达到空前高度，俄高校对华交流意愿强烈，中国在俄留学生数量持续增长，俄方愿进一步加强同中方交流合作。

俄罗斯教育部副部长科尔涅耶夫致辞。人民网记者 隋鑫摄

俄罗斯教育部副部长科尔涅耶夫致辞。人民网记者 隋鑫摄

俄罗斯教育部副部长科尔涅耶夫指出，汉语和中华文化已成为俄罗斯青少年关注的焦点。新的一年，两国间教育交流与合作将取得更丰硕成果。

招待会气氛喜庆隆重，现场节目精彩纷呈。留俄学生表演的民乐合奏《金蛇狂舞》、舞蹈《民族大融合》展示出中华艺术的独特魅力，俄罗斯青少年带来的武术表演成为中俄文化交流互鉴的真实写照。

留俄学生进行民族舞表演。人民网记者 隋鑫摄

留俄学生进行民族舞表演。人民网记者 隋鑫摄

(责编：贾文婷、杨牧)

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