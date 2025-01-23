新华社柏林/巴黎1月22日电（记者邰思聪 乔本孝）德国总理朔尔茨22日表示，特朗普就任美国总统将是“欧洲的挑战”，因此欧洲应更加自力更生。

朔尔茨22日访问法国时，在与法国总统马克龙共同举行的新闻发布会上作出上述表示。朔尔茨还说，欧洲将分析特朗普宣布的一系列举措。马克龙也表示，应建设一个团结、强大、自主的欧洲，在继续发展跨大西洋关系的同时，也要明确和捍卫自身利益及价值观。

据德国媒体近日报道，朔尔茨已明确表示不赞同特朗普的一些主张。如特朗普威胁吞并欧盟和北约的伙伴格陵兰岛，朔尔茨则认为“边界不可侵犯的原则适用于每个国家。”同时，朔尔茨也反对特朗普要求北约成员国将国防开支提高到占GDP5%的言论。

不过，朔尔茨近日在达沃斯世界经济论坛上也表示，特朗普就职后，美国仍是德国在欧盟外的最亲密盟友。朔尔茨表示将尽一切可能维护德美关系。

德国社民党议会党团外交政策发言人尼尔斯·施密德对德国《明镜周刊》表示：“特朗普现在仍是一个不会和解、反而会分化两极的政治家。他的一些外交政策方针令人担忧。”

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