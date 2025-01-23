新华社里约热内卢1月22日电（记者赵焱）巴西“生物量地图”火情监测中心22日发布报告说，2024年巴西全国过火面积约3080万公顷，比上一年增加79%。

报告说，与2023年相比，全国被大火吞噬的土地面积增加了1360万公顷，大部分是森林形态的原生植被。这一年土地被烧毁的面积是2019年以来最大的。

根据这份报告，仅巴西亚马孙地区就有1790万公顷土地被烧毁，占全国火灾面积的一半以上。在以稀树草原闻名的塞拉杜地区，过火面积达970万公顷，其中85%是原生植被。此外，潘塔纳尔湿地地区和大西洋森林带地区分别有190万公顷和100万公顷土地被焚毁。

“生物量地图”研究人员阿内·阿伦卡尔认为，土地被烧毁面积增加与厄尔尼诺现象造成的长期干旱有关。

“生物量地图”是一个由非政府组织、大学、实验室和技术初创企业组成的协助组织网络，成立于2015年，每年对巴西土地覆盖和利用情况进行测绘，并每月监测水面、火灾和森林砍伐情况。

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