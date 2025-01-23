新华社维也纳1月22日电（记者刘昕宇）奥地利首都维也纳市政府21日晚在市政厅举办新春招待会，市长米夏埃尔·路德维希向华侨华人恭贺新春，期待进一步与中方加强经贸文化领域的交流合作。

1月21日，维也纳市长米夏埃尔·路德维希（左）在新春招待会上致辞。新华社发（韩鹭 摄）

路德维希在接受新华社记者专访时表示，维也纳与北京、上海、深圳和成都等中国城市长期保持密切合作，去年双方多次互派代表团访问，在经贸、文化等各领域开展了广泛交流。去年维也纳和中国城市之间的直航航线增至4条，为增进奥中民众相互了解搭建了更多桥梁。与此同时，维也纳有越来越多学校开设中文课，为维也纳市民提供更多学习中文的机会。

路德维希强调奥中经贸合作取得了丰硕成果。他说，中国是奥地利的第二大进口来源国，去年奥地利对中国出口也实现了快速增长，“我们非常高兴地看到更多奥地利商品和服务出口到中国”。

路德维希还用中文送上新年祝福。他表示，希望中国农历蛇年能带来更多好运，祝愿奥中两国在新的一年创造更多人文交流和互利合作的机遇。

奥中两国各界代表、当地华侨华人等200多名嘉宾出席了招待会。

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