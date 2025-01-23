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中国灯会吸引世界目光

2025年01月23日08:34 | 来源：新华网
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新华社南京1月22日电 题：中国灯会吸引世界目光

新华社记者朱筱、陆华东、蒋文茜

随着春节临近，中国各地年味渐浓。21日晚，在江苏南京夫子庙白鹭洲公园水上舞台，第39届秦淮灯会璀璨亮灯，吸引本地市民驻足欣赏的同时，来自波兰、土耳其、韩国、法国、智利等国家的嘉宾和游客也特意前来赏灯。

这是1月21日在江苏南京夫子庙展区拍摄的灯组（无人机照片）。新华社记者 李博 摄

秦淮灯会是中国首批国家级非物质文化遗产，此前已举办38届，累计吸引海内外近2亿人次参与。本届灯会的灯组数量达到350余组，较去年增长10%。其中，白鹭洲公园展区将灯彩与明代古画《上元灯彩图》的文化内涵深度结合，设置瑞兽闹春、鱼跃福运、鸟语花香等多个主题展区，并结合声光电等技术手段，生动展现秦淮灯会的千年传承与文化底蕴，为游客带来沉浸式赏灯体验。

“进入白鹭洲公园展区，我仿佛置身于灯彩构成的文化大观园中。以前了解的生肖、灯笼、乐器等中国传统文化元素，都以精美的花灯形式呈现在我们面前，还有一盏盏荷花灯搭载无人机升上夜空，十分震撼。”法国东比利牛斯省塞雷市副市长玛丽亚·拉孔布说。当晚，她还代表塞雷市与南京市秦淮区签署了友好合作协议意向书。

这是1月21日在江苏南京白鹭洲公园展区拍摄的灯组。新华社记者 李博 摄

两个多月前，塞雷市与南京市秦淮区就因灯会结缘。2024年11月中旬，辉煌中国（塞雷-南京）秦淮灯会在塞雷市一座城堡公园内正式亮灯开放。曾入园参观的玛丽亚·拉孔布对一组高大精美的树形灯组印象深刻。她说，举办中国灯会不仅让更多法国民众对中国传统文化有了深入了解，而且有效带动了当地旅游业发展，未来希望继续加强合作。

阳光法国文旅公司是灯会主办方之一，公司负责人史国明告诉记者，在城堡公园内，不仅有上千盏大小不同、风格各异的中国灯，还有中国非遗技艺表演、烟花秀和中国特色小吃。“进入园内，就仿佛来到了中国。这是开园以来，我听到法国游客最多的感慨。”史国明说，再过几天，园内还将开展“中国春节周”特色活动，精彩的舞龙舞狮活动也将亮相，入园游客将感受到浓浓的中国年味。

据了解，在塞雷市举办的灯会将持续开放至2025年2月16日，截至目前，已吸引来自法国、西班牙等国家的游客入园参观，累计客流量已超10万人次。

据不完全统计，秦淮灯彩已亮相美国、英国、荷兰、德国、法国、日本等50多个国家和地区。上海豫园灯会、四川自贡灯会等中国其他地方的特色灯会也纷纷“漂洋过海”，闪耀世界各地的节日季，传递出浓浓的中国年味。

这是1月21日在江苏南京白鹭洲公园展区拍摄的灯组。新华社记者 李博 摄

63岁的国家级非遗传承人顾业亮曾多次出国展示秦淮灯彩魅力，“2007年，我带着作品到英国，与当地民众交流15天，每天都有很多人观看、学习并尝试制作花灯。2013年，我在埃及开罗开展秦淮灯彩制作和中华文化培训，从5岁的小朋友到80多岁的老人，都对中国灯十分着迷。给我当翻译的埃及姑娘最后还拜我为师，经常通过微信学习相关技艺。在荷兰，我还结识了一位设计师，与他共同设计制作了向日葵花灯。”

从单个花灯产品卖出去，到非遗传承人出海现场展演，再到与当地公司市场化合作将整个灯会“搬到”国外，中国灯会正吸引越来越多国家民众的目光。

在顾业亮看来，灯彩带来光明，给人暖意，寓意吉祥，对渴望美好生活的各国人民来说是一种共通的“语言”。他相信中国灯会一定会走得更远，受到更多国家人民的喜爱，不断“照亮”中外文化交流之路。

(责编：刘叶婷、张悦)

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