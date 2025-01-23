新华社东京1月22日电（记者钱铮）日本国际科学技术财团22日宣布，将2025年“日本国际奖”授予美国科学家拉塞尔·迪安·迪普伊和西班牙科学家卡洛斯·杜阿尔特，两人的获奖原因分别是在化合物半导体器件批量生产方面作出突出贡献和在全球气候变化下对海岸带蓝碳的开创性研究。

现年77岁的迪普伊是美国佐治亚理工学院教授，他的获奖理由是对制造化合物半导体器件的金属有机化学气相沉积法的开发，以及在该方法大规模商业化应用方面的突出贡献。

现年64岁的杜阿尔特是沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学杰出教授。杜阿尔特发现，海岸带的盐沼、红树林和海草床等生态系统能够捕获和储存大量的碳并将其长期埋藏在土壤或沉积物中，被称为海岸带蓝碳。沿海植被区沉积物中埋藏的碳占全球海洋沉积物碳储量的50%。这证明沿海植被区是抑制全球气候变暖的重要生态系统。

公报说，杜阿尔特的研究加深了对海洋结构和现状的了解，他还致力于保护和恢复沿海植被区的活动，并指出利用现存海洋生态系统的功能可帮助缓解全球变暖和其他环境问题。

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