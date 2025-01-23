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中国和乌干达举办旅游文化论坛探讨加强合作

2025年01月23日08:32 | 来源：新华网
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　　新华社坎帕拉1月22日电（记者聂祖国）由乌干达和中国政府联合主办的中乌旅游文化论坛21日在乌首都坎帕拉举行。论坛以“沟通文化，加强合作：释放乌中旅游潜力”为主题，旨在探索两国旅游合作发展潜力、促进文化交流，吸引中乌旅游业界200多名代表参加。

　　乌旅游、野生动物和遗产保护部长汤姆·布蒂梅、中国旅游研究院院长戴斌以及中乌两国大使等出席活动。

　　布蒂梅表示，乌中两国均拥有丰富的文化遗产和旅游资源，在促进旅游业发展方面有广阔合作空间，是开发新旅游产品的天然合作伙伴。乌方高度重视中国旅游市场，正努力搭乘中国出境游蓬勃发展的快车，希望学习借鉴中国旅游发展战略，探索投资机会。

　　中国驻乌干达大使张利忠表示，中方愿同乌方密切合作，加强旅游合作和人文交流，开展旅游能力建设，提高旅游便利化。中方将充分挖掘旅游业在促进社会经济转型中的潜力，鼓励更多中国游客到乌干达旅游。

　　戴斌表示，旅游在中非人文交流和经贸合作中扮演着日益重要的角色。在中乌两国各部门和业界的共同努力下，希望乌干达在不远的将来成为中国游客出境旅游重要目的地，走在中非旅游交流合作的前列。

　　本次论坛期间还举办了旅游文化演出和展览、旅游企业一对一洽谈等活动。

(责编：刘叶婷、张悦)

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