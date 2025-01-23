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广西与越南四省探索智慧农业合作发展新模式

2025年01月23日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁1月22日电  （记者庞革平）以“携手智慧农业合作  构建更具韧性的农业产供链”为主题的2025年中国广西与越南边境四省农业农村厅长联席会议20日在广西南宁举行。广西壮族自治区农业农村厅与越南广宁省、谅山省、高平省、河江省的农业农村厅负责人出席会议。中越官员就农业发展数字信息化、探索智慧农业合作发展新模式、桂越现代农业全产业链深化合作等议题深入讨论。

　　广西壮族自治区农业农村厅厅长黄智宇表示，广西愿与越南各方围绕智慧养蚕、病虫害防治、动物疫病防控、水肥一体化智能灌溉等重点关注领域，探索建立科技合作平台，开展关键数字技术创新合作和联合研发，同时深化农产品电商领域务实合作，共同推动中越边境智慧口岸建设，深化北部湾渔业合作，共同探索在边境地区合作建设一批智慧农场试点，推动现代农业全产业链发展。

　　近年来，广西与越南农业合作取得丰硕成果。2024年1至11月，广西与越南农产品进出口额达183.7亿元人民币，越南已连续26年成为广西第一大贸易伙伴。双方在重大动物疫病防控、农作物病虫害防控方面开展了务实合作；共建了中越边境农业科技走廊示范基地、农作物优良品种试验站；开展7次联合增殖放流活动，累计向北部湾放流水产苗种超过3.54亿尾。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月23日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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