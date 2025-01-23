本报记者 牛瑞飞

不久前在比利时布鲁塞尔举行的第五届欧洲氢能周，聚焦氢能产业创新应用、监管政策以及增强产业竞争力等议题。欧盟设定的目标是到2050年实现可再生氢全面融入能源系统，广泛应用于工业和交通等领域。

当前，欧盟多国持续投入资金，不断扩大氢能项目建设。德国政府已投入数十亿欧元支持氢能项目发展，计划到2030年成为全球氢能领域的重要力量。荷兰在推动出台氢能发展政策和基础设施建设方面走在前列，多个氢能示范项目正在进行，涵盖氢气生产、储存和应用等各个环节。丹麦计划建设一个人造制氢岛，连接10吉瓦的海上风电设施，用于绿氢生产。该项目预计于2030年开始运营，每年可生产约100万吨绿氢。

由德国、荷兰等国合作开发的北海绿氢项目将通过北海海上风电设施产生的电力，以电解水技术生产出氢气，供给工业和交通等领域。该项目连接德国、荷兰、丹麦、比利时和英国等多个欧洲国家。芬兰、拉脱维亚、波兰等国也计划建设一条长达2500公里的绿氢走廊，预计到2040年建成后每年可输送270万吨氢能，成为欧洲首批运营的跨境氢项目之一。

欧盟推动氢能发展仍面临一些制约因素，包括由环保途径生产的绿氢成本高于化石燃料制氢，输氢管道和储氢设施建设存在巨大投资缺口，欧盟内部急需统一技术标准和政策支持等。还有分析人士指出，由于可再生氢制取需要消耗大量电力，这对目前电力供应紧张且价格攀升的欧盟来说也是一个严峻考验。

（本报布鲁塞尔1月22日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 17 版）

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