春节假期将至，全球多地期盼更多中国游客到来——

本报记者 尚凯元 李培松 朱玥颖

印尼巴厘岛著名旅游景点海神庙吸引不少游客。

本报记者 李培松摄

随着中国农历新年临近，全球多地热切期盼中国游客前往观光游览、欢度春节。法国巴黎、印尼巴厘岛、日本东京长期以来都是中国游客春节期间出境游的热门目的地，当地相关部门为迎接中国游客到来，正在进行各方面准备。一些城市在各大旅游场所增添不少中国文化元素，推出特色线路和春节主题活动，并表示将努力提升服务水平，营造更加良好的出游环境，共促安全旅游。

法国巴黎——

“我们准备好了，热情欢迎中国游客到来”

近日，法国巴黎不少街区张灯结彩、热闹非凡，令中国游客在异国他乡也能感受到即将到来的春节气氛。“中国游客是我们的重要客户群体。我们在中文导购、银联卡支付和退税服务等方面，将为中国游客提供更多便利。今年春节期间，购物中心还会布置蛇年主题装饰，推出丰富的春节主题活动。”位于巴黎西郊的万娜打折村国际销售总监皮耶·托格纳奇尼对记者说，“我们准备好了，热情欢迎中国游客到来。”

“对于即将到来的2025年农历新年，法国仍将是中国游客的重要出境游目的地。”巴黎旅游局局长梅内戈对记者表示。法国《费加罗报》报道说，近年来，中国游客群体更趋年轻化，许多人熟练掌握互联网工具，英语水平显著提升，不再偏好传统的跟团游，更倾向于自由行。来自四川的夏先生近日给自己安排了欧洲自由行，计划利用申根签证便利游览10多个国家。夏先生提到，各类平台提供了热门目的地的车票、门票等购买服务，让自由行更加便利。

“随着游客需求日趋多样化，旅行社推出的项目也在不断更新。以巴黎市为例，除传统路线外，近两年文化游、购物游和一些艺术专业主题游颇具吸引力，滑雪、温泉度假、赶海等体验项目也越来越受欢迎。”法国华人旅游协会总顾问龙学武告诉记者，巴黎冬季相对来说属于旅游淡季，许多文博类参观排队时间大幅缩短，体验会更加流畅。

中国大学生小齐和小陈今年寒假选择到巴黎旅游，一睹巴黎圣母院重新开放的新貌。出发前，他们曾对巴黎的安全问题略有担忧，在实地体验后发现，在卢浮宫周边、塞纳河沿岸等热门景区和街区经常能看到警察步行或骑自行车巡逻，让他们放心不少。

巴黎2021年10月起设立了市政警察部门，目前巴黎市政警力已超2000人，并配备了双语警察，其主要职责是预防和打击不文明行为，同时成为市民和游客在公共场所遇到困难时的求助对象。除全国通用报警电话17外，游客还可拨打3975随时联系巴黎市警察局。龙学武提醒，在外旅游时，游客需避免随身携带大量现金，同时尽量避开治安较差区域，遇到特殊情况时及时报警。

印尼巴厘岛——

“希望中国游客玩得尽兴、游得安全”

“巴厘岛热切期待中国游客到来。这里有旖旎的热带岛屿风光、独特的人文风情、热情的民众，加上浓厚的节庆气氛，定能让中国游客流连忘返。”印度尼西亚旅游协会总会亚太中东委员会主任、巴厘岛著名侨领林有德最近一直在为“2025年巴厘岛春节庆典”忙碌，他对记者说，“为了吸引更多中国游客来巴厘岛旅游，我们将于2月1日至2日在首府登巴萨的唐人街和普普坦广场举办大型春节庆典，活动得到了印尼旅游部和巴厘岛旅游局的大力支持。”

近日，这个被誉为“天堂之岛”的旅游胜地节庆气氛日渐浓厚：随处可见大红灯笼，登巴萨唐人街入口搭起红色传统牌坊，不少酒店和商场里摆放各色春节饰品……据了解，巴厘岛春节庆典活动内容丰富，最具看点的是1400名表演者参与的大型巡游表演，包括中国的舞龙舞狮、巴厘岛传统巴龙舞和爪哇特色表演等。

根据巴厘岛机场移民局的记录，2024年12月共有33465人次中国游客入境巴厘岛。当地旅游部门预计，大部分中国客流会集中在2025年1月下旬至2月初的春节假期。为保障中国游客在当地的旅游安全，中国驻登巴萨总领馆近期在官网上连续发布3份安全提醒，详尽地列举了各种安全隐患和注意事项。

“巴厘岛总体社会治安良好。近几年，巴厘省政府相关部门更加重视游客的安全保障，更新改善了景点防护设施，并时常督促旅行社加强安全工作。”魅力巴厘旅游公司董事长尹喆说，自驾游或骑摩托车的游客需要特别注意交通安全。当地车辆右舵行驶，道路狭窄，摩托车数量众多，行车速度较快，路况较为复杂，一定要谨慎驾驶。

巴厘岛周边海域海水清澈，热带鱼群游弋其间，是理想的潜水之地。“大部分中国游客喜欢出海游，如游览贝尼达岛等周边小岛，相关活动十分受欢迎。”尹喆提示，游客在享受美景的同时也要注意一些安全事项。“这里部分海域看上去风平浪静，海面下情况却较为复杂。参加潜水，一定选择有资质的潜水机构和教练；下海游泳，一定选择安全的海水浴场并听从工作人员建议。”

“热爱山区徒步旅行的游客要量力而行，及时关注当地天气预报和风险提示。另外，坠崖、抢劫等小概率事故也不容忽视。希望中国游客玩得尽兴、游得安全。”尹喆说。

日本东京——

“春节定制化旅游线路深受中国游客青睐”

春节将至，大红灯笼挂满了日本东京都羽田机场、涩谷地铁站及多处重要街区。东京都旅游部门正在筹备举办各类特色春节活动，并采取跨地区合作方式吸引更多中国游客。在距离东京不到一小时车程的横滨中华街，“横滨春节祭2025”于1月15日拉开帷幕，将持续至2月28日。

“为迎接中国游客到来，旅行社推出了丰富多样的旅游产品，期待让更多人欢度春节假期。”日本东京一家中资旅行社负责人表示，“目前，春节定制化旅游线路深受中国游客青睐，一些特色旅行线路已被预订一空。我们旅行社估计，春节期间相关赴日旅游产品订单量比平时增长30%—50%。”

这几天，中国游客王女士带着女儿在东京旅游。她说：“我们去了东京铁塔、迪士尼乐园、浅草寺等景点。当地的寿司、拉面、寿喜锅等美食很适合‘中国胃’。”

为便利更多中国游客春节期间赴日旅行，多家航空公司增开了中日之间的航线。据中国驻东京旅游办事处主任欧阳安介绍，海南航空开通了深圳至大阪的直飞航线；南方航空计划复航深圳至东京成田机场的航线；中国国航增加了杭州至东京成田机场的航班；春秋航空也增开了上海浦东至冲绳和大阪的航班。

日本是地震、海啸等自然灾害频发的国家。日本国家旅游局提醒，在日本，地震随时可能发生。入住酒店时，务必确认应对紧急情况的逃生路线。平时及时给手机和相关装置充电。大地震发生时，为避免海啸侵袭，在海边游玩的游客要抓紧离开海域。

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)