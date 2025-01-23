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“中国海外投资带来了双赢”

——访世界经济论坛执行董事尤尔根斯

本报记者  颜  欢  谢亚宏
2025年01月23日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　世界经济论坛2025年年会正在瑞士小镇达沃斯举办。世界经济论坛执行董事杰里米·尤尔根斯日前在接受本报记者采访时表示，中国积极推动高质量发展，成为越来越多国家和地区的第一大贸易伙伴，中国在推动全球技术和基建合作等方面大有可为。

　　不久前，世界经济论坛宣布17家创新制造企业加入全球灯塔网络，其中8家企业或工厂位于中国。尤尔根斯对中国企业的发展印象深刻。“我访问中国时经常参观工厂，了解到这些工厂的生产效率、产品质量逐步提高。中国企业更多地使用先进环保技术，为当地带来更好的发展机遇，成为其他国家企业的榜样。”尤尔根斯说。

　　从2005年第一次访华至今，尤尔根斯已经到访中国50多个城市，见证了中国的发展变化。不久前访问广东深圳时，他注意到，当地的出租车已全部是电动汽车。“从这点可以看出，中国的电动汽车产业不仅拥有成熟的技术，在商业化方面也做得很好。科技创新给中国带来了很多看得见的益处。”尤尔根斯说。

　　尤尔根斯认为，培育发展新质生产力将成为中国实现经济转型的重要路径。在人工智能、电池储能等高新技术领域，中国已经处于全球领先地位。“中国政府制定了面向未来的产业政策，鼓励企业进行技术研发，从而逐步实现进步。”尤尔根斯表示，中国在可再生能源领域的技术和产品有助于减少全球碳排放，受到国际社会欢迎，“中国绿色发展成就对于全球应对气候变化有重要意义”。

　　尤尔根斯在多国出差时经常看到中国企业建设的基础设施项目，也听当地人讲述相关项目对于改善当地经济与民生发挥的作用。“这些见闻证明，中国提出的共建‘一带一路’倡议等全球公共产品已经收获重要成果，中国海外投资带来了双赢。”尤尔根斯表示，在世界各地，中国大型跨国企业与当地企业一起建设基础设施等，越来越多外国工程师来到中国参观考察、交流信息。通过这些合作，中外企业之间的交流正在逐步加强，这是非常积极的信号。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月23日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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