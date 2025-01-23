新华社北京1月22日电 1月22日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同巴西总统首席特别顾问阿莫林通电话。

王毅说，去年11月，习近平主席成功对巴西进行国事访问，两国元首举行的历史性会晤取得一系列里程碑式成果，为下阶段双边关系发展擘画了宏伟蓝图。双方要全面落实好两国元首达成的重要共识，将两国发展战略对接框架下重点领域合作落到实处，不断丰富中巴命运共同体的时代意义和战略内涵。

王毅指出，当前金砖大家庭不断扩大，中方支持巴西担任今年金砖国家主席国，推动“大金砖合作”不断取得新成果。中方支持巴方举办联合国气候变化大会。今年是中拉论坛正式运行十周年，中方愿同包括巴西在内的各国共同努力打造中拉命运共同体。中国与拉美之间开展的是平等互利的合作，不谋求针对谁或取代谁，也不应受到第三方的干扰影响。

王毅表示，乌克兰危机爆发将近三年。中巴共同提出的“六点共识”和成立乌克兰危机“和平之友”小组，就是为了汇聚“全球南方”的共识，为实现和谈营造氛围、积累条件。

阿莫林表示，习近平主席去年对巴西的国事访问非常成功，两国元首达成的重要共识为巴中全面战略合作明确了方向。希望双方加紧落实访问成果，携手构建更公正世界和更可持续星球的巴中命运共同体。巴西高度重视中拉论坛，愿同中方加强协调，办好今年的论坛会议。巴西和中国就乌克兰危机达成的“六点共识”具有重要意义，我们要抓住时机，进一步发挥好“和平之友”小组作用。

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 03 版）

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