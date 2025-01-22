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通讯丨吉隆坡街头年味浓

2025年01月22日16:38 | 来源：新华网
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新华社吉隆坡1月22日电 通讯丨吉隆坡街头年味浓

新华社记者王嘉伟 李奕慧 程一恒

岁末年关，马来西亚首都吉隆坡年味渐浓。走在吉隆坡街头，满眼是鲜艳喜庆的“新年红”，肉香、椰香、果香在空气中交织，讨价还价与新春祝福的热闹声此起彼伏。

“买柑、送柑，既添年味，也讨个好彩头。”在吉隆坡南部华人社区附近，年柑摊主朱清辉一边招揽顾客，一边向记者介绍。“在粤语中‘柑’与‘金’谐音，送柑象征着‘送金’，寓意着恭喜发财、大吉大利。”

摊位不大，却被整齐码放的红色柑果映衬得十分喜庆。这里有福建永春芦柑、浙江衢州椪柑等多个品种。“送柑是当地华人的春节习俗之一，不仅承载节日的仪式感，也传递着美好的祝福。”朱清辉说。

茨厂街源珍香肉干店门口的炭烤炉上，一片片肉脯泛着油光。在炭火炙烤下，肉脯由浅粉色渐渐变为红褐色，滋滋作响。师傅手法娴熟地翻动肉脯，雾气升腾、浓郁的肉香扑鼻而来。

“尝尝肉干吧！”店主吴瑞源夹起一片肉干递给记者，并介绍说：“肉干是马来西亚春节期间常见的拜年礼品，据说起源于福建、两广一带的肉脯，后来随着华人的到来传入马来西亚并逐渐融合当地口味，成为不可或缺的年味。”

“在过去，肉干是‘奢侈品’，只有过年才能吃到。”正在采购年货的市民冯玮琪说：“对大人来说，肉干配热茶是满载年味的享受；而对孩子们来说，咸香的肉干再搭配椰香四溢的年饼，那才是专属过年的盛宴。”

年饼是马来西亚华人庆祝春节又一必不可少的年货。年饼制作类似春饼，凸显的是“椰风蕉林”的南洋风味。每逢腊月，街头巷尾的摊贩纷纷支起炭炉、摆开长桌，现场制作各色年饼。

本地华人王国忠告诉记者，年饼种类繁多、口味丰富，比如香脆的鸡蛋卷、鲜嫩的炸虾饼、酥甜的黄梨饼，当然还有最普遍的“粿加必”。

位于茨厂街的华人老字号西湖饭店门口，75岁的叶秀娟正熟练地将鸡蛋、椰浆、面粉等食材加水搅拌成面糊，随后擦净烤饼模具，淋糊、翻烤。待面饼烤至金黄，趁热脱模，叠成扇形并放凉，扑鼻香气的“粿加必”便大功告成。

“这是家里一代代传下来的手艺。”叶秀娟说道：“这不仅是庆祝春节的食物，更是我们的文化。”

正如马来西亚华人博物馆执行主任林家豪此前所说，置办年货、互送年礼，是马来西亚华人对农历新年传统的坚守，是马来西亚华人对过去时光的感恩，更是对岁月更迭、辞旧迎新的美好期许与向往。

(责编：刘叶婷、张悦)

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