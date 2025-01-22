新华社北京1月22日电 综述｜美国“退群”遭反对 单边主义不得人心

新华社记者

美国总统特朗普20日签署行政令，宣布美国退出世界卫生组织，并将再次退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》。美国的“退群”决定在国际上引发巨大争议，多国官员和专家表示这些决定是单边主义做法，将对人类公共卫生和全球应对气候变化的努力产生负面影响，但美国的一意孤行改变不了全球绿色发展和国际合作的大势。

“退群”遭反对

针对特朗普的“退群”决定，联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克20日接受新华社记者提问时表示，世卫组织的工作至关重要，值得所有成员国支持。同一天，联合国秘书长发言人办公室发表声明表示，《巴黎协定》为各国应对气候变化提供了“有意义且灵活的行动框架”，集体努力已初见成效，但仍需“一起走得更远、更快”。

世卫组织21日对特朗普宣布美国退出该组织表示遗憾，希望美国重新考虑，并期待通过建设性对话来维护与美国之间的伙伴关系。欧盟委员会对这一宣布表示“担忧”，并警告称这可能会破坏对未来流行病的应对。

美国乔治敦大学全球公共卫生专家劳伦斯·戈斯廷在社交媒体平台X发文说，特朗普宣布美国退出世卫组织是“一次灾难性决定”，对美国的卫生安全和创新优势造成严重伤害。他认为特朗普此次在未经国会批准的情况下退出联合国机构，可能会面临法律上的挑战。

对于美国退出《巴黎协定》，德国副总理哈贝克21日表示，这无疑向国际社会发出了“致命信号”。“评判这一代政治人物的一个重要标尺就是他们是否为遏制全球变暖倾尽全力，若未能采取果断行动，那么最终将导致历史性的失败。”

德国卫生部长卡尔·劳特巴赫对特朗普退出世卫组织表示强烈批评，认为此举将对国际社会在应对全球卫生危机方面的努力造成重大打击。

克罗地亚政治分析人士罗伯特·弗兰克在接受新华社记者采访时表示，今后美国可能还会退出更多的国际组织和国际协调机制，这意味着在特朗普执政下的美国将会越来越趋于推行单边主义政策。这无疑会对全世界应对气候变化、公共卫生挑战等努力造成重大负面影响，最终美国也将会自食其果。因为在当今世界，没有一个国家能够独善其身，应对全球性挑战，必须进行国际合作。

单边主义损人损己

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯表示，美国退出世卫组织带来的影响将波及全球，这绝对是一个单边主义和自私的决定，将对全球政治、社会和经济产生不利影响。

埃及金字塔政治和战略研究中心高级顾问哈桑·阿布－塔利布说，特朗普以一种公然而直接的方式表达了美国的单边主义。但特朗普只考虑自己，没看到美国是国际社会的一部分。美国最近遭受了气候变化的重创，加州大规模山火给美国造成了巨大损失，这是深刻的教训。

美国哥伦比亚广播公司报道称，美国退出世卫组织可能使美国数十年来在抗击艾滋病、疟疾和结核病等全球传染病方面取得的成果付诸东流，同时也可能削弱未来全球发现和控制新发流行病的能力。

英国伦敦大学学院气候研究员西蒙·刘易斯说，特朗普可能会给全球气候保护工作带来灾难性的后果。全球变暖的严重后果不会仅局限于那些否认气候变化的人，而将波及全人类。

英国《自然》杂志总编辑玛格达莱娜·斯基珀在接受新华社记者专访时说，美国决定令人非常不安。大多数国家都是世卫组织的成员国，是《巴黎协定》的缔约方，公共卫生、气候变化是跨越国界的全球性挑战，需要各国共同努力。美国理应发挥领导作用，有责任在全球范围内、以多种长期方式作出贡献。美国“退群”的决定不利于人类发展、不符合全球利益。

绿色与合作大势不变

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔指出，特朗普20日签署的行政令与此前于2017年宣布退出《巴黎协定》时相比，最关键的不同是，在这8年内，全球应对气候变化已经有了“巨大动力”。世界正在经历一场不可阻挡的能源转型，仅去年一年，在转型方面的投资就超过2万亿美元。相比之下，在化石燃料方面的投资为1万亿美元，所以这个信号是绝对明确的。

环保组织“德国观察”政治部负责人克里斯托夫·巴尔斯认为，特朗普政府的政策可能会在一定程度上延缓美国能源转型的步伐，但这无法阻止全球能源转型的趋势。

欧盟委员会主席冯德莱恩21日在世界经济论坛2025年年会发表讲话时说，气候变化仍然是全球议程的首要问题，《巴黎协定》仍是全人类最大的希望。因此，欧洲将坚持到底，继续与所有希望保护自然、阻止全球变暖的国家合作。

俄罗斯总统负责与国际组织关系的特别代表鲍里斯·季托夫21日表示，有必要做的不是退出，而是改变——与合作伙伴一起实现公平过渡、建立碳市场，这样更有成效。

日本环境大臣浅尾庆一郎21日强调，无论美国是否退出，切实履行《巴黎协定》的重要性没有改变。日本目前正举国推进同时实现脱碳和经济增长的措施，这个方向不会动摇。

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