新华社柏林1月22日电（记者李函林）随着美国总统特朗普20日宣誓就职，德国政经界高度关注其第二任期贸易政策可能给德国经济和全球贸易带来的影响。舆论普遍认为，特朗普的贸易政策特别是关税政策，可能加剧全球经济不确定性，对高度依赖出口的德国经济构成多重压力，并对德美经贸关系造成冲击。

德国副总理兼经济部长罗伯特·哈贝克21日表示，德国应以自信且独立的态度应对特朗普政府的政策变化。他强调，德国应与美国保持开放合作，但不能毫无底线地让步，更不能在压力下屈服。他警告，如果美国对进口自德国的商品征收惩罚性关税，德国已经准备好采取反制措施。

德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔预计，特朗普可能对德国商品实施新一轮关税，特朗普的贸易政策可能给德国经济带来“三重打击”，即出口下降、工业进一步疲软以及就业岗位流失。

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒警告称，特朗普的关税计划将导致美国汽车价格上涨，并给全球汽车制造商带来不利影响。同时，美国进口关税的提高不仅可能导致汽车股价下跌，还将进一步加剧美国通胀压力，给美国经济和消费者带来双重负面影响。

基尔世界经济研究所所长莫里茨·舒拉里克表示，美国加征关税的代价最终可能由美国消费者承担，因为关税政策将推高商品价格，加剧通胀压力。

德国政经界人士普遍认为，特朗普在第一任期期间已对主要贸易伙伴施加巨大压力，预计第二任期将继续这一政策倾向。在此背景下，德国专家呼吁加强欧洲团结，提升整体竞争力，减少对美依赖。

(责编：刘叶婷、张悦)