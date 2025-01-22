实践支队师生和胡志明国家政治学院专家学者座谈。清华大学行健书院供图

人民网河内1月22日电（记者杨晔）2025年，正值中越建交75周年和“中越人文交流年”。清华大学行健书院“行越风起”实践支队师生走进越南，参访当地高校、研究机构及中资企业，与中越青年共同开展文化交流和友好互动。通过亲身探访和参与社会实践，加深了同学们对“构建具有战略意义的中越命运共同体”深刻内涵的学习理解。

参访期间，实践支队师生前往胡志明国家政治学院、越南社会科学翰林院哲学所和越南哲学学会，围绕马克思主义理论及其本土化时代化等问题与越南专家学者深入交流研讨。此外，实践支队师生走进河内大学、河内师范大学、维新大学等多所越南高校，就思政教育、创新创业、“中文+”教育等课题与越南高校师生展开座谈交流。实践支队还就中国思想政治理论课与越南政治理论课的教学情况开展实地访谈与问卷调查，形成调研报告等成果。

实践支队同学们都表示，通过此次赴越参访，加深了对中越两党两国共同的革命史的了解，深刻领悟了中越选择符合各自国情的发展道路和加强团结合作发展社会主义事业的重大意义。在未来的学习生活中，将努力学习报效祖国，为传承中越友谊贡献力量。

河内大学校长阮文朝会见实践支队师生一行。清华大学行健书院供图

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