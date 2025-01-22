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世界经济论坛发布“全球经济未来”白皮书

2025年01月22日14:25 | 来源：新华网
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　　新华社瑞士达沃斯1月21日电（记者 郭爽）世界经济论坛21日在瑞士达沃斯举办的2025年年会期间发布第一期“全球经济未来”白皮书，聚焦未来生产力发展的4种情景，特别关注技术与人才发展的相互关系。

　　世界经济论坛与管理和信息咨询公司埃森哲合作发布白皮书《全球经济未来：2030年的生产力》指出，在任何经济体，最核心的问题都是如何以更少的资源，创造更多产出——这得益于新想法、新技术以及能够创造性地运用二者的人才。

　　白皮书聚焦两个核心驱动因素，即技术和“人力资本”（劳动力的技能、教育和实践智慧），并推演出未来5年内生产力可能发展的4种情景。

　　第一种情景是“生产力飞跃”。在这一情景中，广泛的颠覆性创新和迅速提升的人力资本发展形成良性循环，推动生产力大幅且全面增长，并显著改善人民生活水平。

　　第二种情景是“自动化超载”。在这一情景中，技术进步的速度超过人力资本发展，导致“赢者通吃”的局面，财富和权力进一步集中；同时，领先和落后的企业、行业和地区之间的生产力差距不断扩大。

　　在第三种“人力优势”情景中，人力资本的发展速度超越了技术进步，导致经济活动更加以人为本。这听上去可能诱人，但它也会导致生产力增长缓慢且不均衡，这是因为缺少足以推动变革的重大技术突破，而越来越依赖人们对现有技术的创造性使用。

　　在最后一种“生产力枯竭”情景下，技术创新和人力资本发展同时放缓。社会将难以避免财富缩水和生活水平下降的风险。

　　白皮书强调，这4种情景并不是对2030年世界必然走向的预测，其目的是帮助决策者更好应对瞬息万变的环境，并认识到经济和社会如何演化充满不确定性。

　　白皮书指出，低迷的生产力可能是一个严重的绊脚石。让生产力重回正轨对于重振世界经济至关重要。

(责编：刘叶婷、张悦)

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