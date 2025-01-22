新华社联合国/日内瓦1月21日电（记者施春 陈俊侠）随着美国新任总统唐纳德·特朗普20日在就职当天签署一道道行政令，从纽约东河边的联合国总部，到瑞士日内瓦湖畔的万国宫，联合国官员们等待多时的“靴子”终于落地。

今年是联合国成立80周年。对于特朗普再次宣布美国退出世界卫生组织、《巴黎协定》，联合国内部早有担心，也早早着手，准备应对“特朗普2.0”冲击。

1月20日，在美国首都华盛顿第一资本体育馆，美国总统特朗普展示其签署的行政令。新华社记者吴晓凌摄

特朗普执着于“退群”目的何在

特朗普20日签署行政令，宣布美国再次退出世卫组织、退出国际社会应对气候变化的《巴黎协定》。特朗普幕僚先前放风说，此举与拜登针锋相对，后者就职后立即签署行政令，宣布重返《巴黎协定》、世卫组织和联合国教科文组织。

另外，特朗普提名的美国常驻联合国代表人选、共和党籍国会众议员爱丽丝·斯特芬尼克以打击“反犹主义”为由，主张美国停止资助联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处。

在特朗普2017年至2021年首个任期，美国退出《巴黎协定》、伊朗核问题全面协议、世卫组织、联合国教科文组织、联合国人权理事会、中程导弹条约等多个国际组织和多边机制，在美国内和国际社会引发广泛批评。

2017年6月1日，在美国首都华盛顿，民众抗议特朗普政府当天宣布美国将退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。新华社记者颜亮摄

特朗普首次执政时还提案削减美国外交和对外援助预算三分之一，包括大幅削减对联合国维和行动及国际组织的自愿捐款，遭到国会否决。随着共和党在2024年大选中斩获国会参众两院多数议席，特朗普得以获得更大施政空间。共和党保守派团体在大选期间发布“2025计划”，明确指出将大幅削减对“过度依赖”美国资金的国际组织的资金支持，但没有说明如何界定“过度依赖”。

在世卫组织应急部任职的李烨日前接受新华社记者采访时说，特朗普上台后即便不“退群”，也会以减少资金支持相要挟，目的是让联合国更加听命于美国。一名不愿公开姓名的联合国难民事务高级专员公署官员认为，特朗普“退群”目的是迫使联合国系统按照美国要求进行改革。

2017年10月12日，特朗普政府宣布美国决定退出联合国教科文组织。图为10月12日在法国巴黎拍摄的联合国教科文组织总部外景。新华社记者陈益宸摄

曾任特朗普国家安全事务助理的美国前常驻联合国代表约翰·博尔顿去年12月26日在《华尔街日报》撰文称，“新政府应该向联合国会员国证明，其改革目标不仅仅是口头上的。华盛顿最重要的武器是它的钱包。”

博尔顿向第二届特朗普政府提出的联合国改革建议主要是坚决反对联合国会费分摊制，只接受自愿捐款制。按照他的说法，美国是联合国最大捐助国，联合国会费分摊制相当于其他会员国向美国征税。今后，美国要根据联合国机构和项目的表现为其提供资金，“只支付我们想要支付的资金”，且一定要得到相应回报；“对于一些将被证明无法改革的国际机构，美国应该退出它们”。

2024年12月10日，世界卫生组织总干事谭德塞在瑞士日内瓦世卫组织总部出席年度新闻发布会并讲话。新华社记者连漪摄

美国“退群”加剧联合国财政困境

联合国内部最大也最迫在眉睫的担忧，是今后4年特朗普政府削减资金支持可能冲击联合国系统基本运转。

在联合国教科文组织担任顾问的佟爱民告诉新华社记者，鉴于特朗普首次执政时美国退出教科文组织，员工大多预期美国会再次退出该组织并拒绝支付所拖欠会费。

一名不愿公开姓名的世卫组织高级职员说，特朗普可能再次“退群”的消息去年底传出后，世卫组织内部都在等待这只靴子落地。最近半年，世卫组织一直在为特朗普上台做准备，例如，去年10月在德国首都柏林召开世界卫生峰会时筹到七八亿美元捐款，以防备特朗普上台后美国退出世卫组织或退出世卫组织一些项目。

2024年8月31日，在刚果（金）东部的南基伍省首府布卡武市郊区的猴痘治疗中心，患者和家属在等待治疗。新华社发（阿兰·乌亚卡尼摄）

2022年至2023年，美国资助金额占世卫组织资金总额的16%左右。按照英国《金融时报》的说法，美国退出将使世卫组织失去最大资金来源，削弱其应对公共卫生危机的能力。

2017年，特朗普政府以联合国人口基金支持“强制堕胎或非自愿绝育计划”为由，削减对其财政资助。事实上，这一联合国机构的工作重点是支持维护150多个国家和地区的女性生殖健康权利。该机构警告，如果特朗普再次削减资助，这意味着阿富汗、苏丹和乌克兰等国的妇女将面临失去援助的危险。

长期资金短缺是联合国系统面临的主要挑战之一。联合国经费一般分为经常预算和维和预算两部分。作为联合国最大的会费来源国，美国会费占联合国经常预算的22%。特朗普首次执政期间多次声称美国承担的会费比例“不公平”，批评联合国“只是一个供人们聚会、聊天和玩乐的俱乐部”。

2017年9月19日，在纽约联合国总部，时任美国总统特朗普（前）在联大一般性辩论上发言。新华社记者李木子摄

特朗普首个任期2021年初结束时，美国在联合国经常预算上拖欠6亿美元、在维和预算上拖欠20亿美元。拜登政府也大笔欠账。记者查询联合国网站了解到，2024年联合国经常预算为35.9亿美元，截至12月17日，150个会员国全额缴纳各自摊款，美国不在已缴纳名单中，且2022年、2023年同样不在，“老赖”已成常态。

按照联合国会费分摊机制，美国在联合国维和行动经费中的分摊比例长期超过25%。上世纪90年代，美国国会确定一项立法上限，禁止美国支付25%之外的维和行动摊款。这导致美国在联合国维和行动上拖欠摊款逐年累积，截至2024年9月底，总额达8.83亿美元，占联合国本财政期核准的维和预算总额15.8%。

这是2023年5月21日在瑞士日内瓦拍摄的联合国万国宫。新华社记者连漪摄

由于能源价格上涨，联合国日内瓦总部为了弥补15万美元左右的电费缺口，不得不从2023年12月20日起关闭4周，并通过限用水电、限制加班、临时冻结招聘等缩减开支措施，把非工资相关费用减少40%以上，甚至停用自动扶梯。

联合国今年将迎来成立80周年这一历史性时刻。现任秘书长安东尼奥·古特雷斯的任期将于2026年年底届满，联合国今年将着手下一任秘书长遴选工作。美国哥伦比亚大学政治学教授艾莉森·卡内基和圣母大学政治学助理教授理查德·克拉克撰文指出，联合国自成立以来经历了风风雨雨，应对危机的经验不断丰富，相信联合国和多边主义今后4年能够经受住“特朗普2.0”带来的新一轮考验。

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