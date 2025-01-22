新华社阿比让1月22日电（记者 张健）1月13日至22日，中国人民对外友好协会会长杨万明率团访问阿尔及利亚、突尼斯和科特迪瓦，与阿尔及利亚国民议会第一副议长曼祖尔，阿民族解放阵线总书记穆巴拉克，阿外交部秘书长马格拉曼，阿内政部秘书长布迪亚夫，阿中友协主席德贝什，突尼斯外交国务秘书伊亚德，突全国市镇联合会主席梅杰里，凯鲁万省省长巴尔加维，西迪布赛伊德市市政委员会秘书长欧斯拉尼，杰姆市市政委员会秘书长高扎拉，突中友协主席热巴利，科特迪瓦经济、社会、环境和文化理事会主席兼大区及自治专区联盟主席阿卡，科代理外交部长、职业教育部长恩盖桑，阿比让自治专区第一副行政长官丹霍等政要和友好人士分别会见交流，出席了中国驻阿尔及利亚使馆举行的“弘扬中阿友好精神”招待会并致辞。

各方表示，将共同落实好习近平主席与三国领导人达成的重要共识和中非合作论坛北京峰会精神，加强人文交流和文明互鉴，发展地方和友城合作，增进青年交往和友谊，着力深化双边务实合作，为推动中国阿拉伯、中国非洲关系不断发展贡献力量。

(责编：刘叶婷、张悦)