新华社华盛顿1月21日电（记者熊茂伶）美国超过20个州21日发起诉讼，反对特朗普总统前一日签署的废除“出生公民权”行政令。

新泽西州检察长马特·普拉特金当天在社交媒体平台X上表示，由他牵头的18个州已组成联盟，针对特朗普这一行政令发起诉讼。普拉特金表示，总统不能凭一纸文书就推翻宪法和历史悠久的先例。当天晚些时候，另外4个州也就此行政令发起诉讼。

对于这些诉讼，白宫副新闻秘书哈里森·菲尔兹表示，已准备好与各州对簿公堂，并称这些诉讼不过是“左派抵抗的延续”。

20日，美国民权联盟、争取民权律师委员会已代表一些民间团体发起诉讼。

“出生公民权”政策在美国已有100多年历史，保证在美国出生的所有人都享有公民身份，无论其父母身份如何。这意味着，哪怕是持有旅游、工作或其他签证的在美人员甚至是非法入境者，他们的孩子只要在美国出生就可以成为美国公民。

美国宪法第十四条修正案中对“出生公民权”作出了规定，但特朗普政府对修正案的解释提出异议。特朗普20日签署的行政令称，美国官方将不再承认两类人的美国公民身份：其一，在此人出生时，其母在美非法居留、其父不是美国公民或合法永久居民；其二，在此人出生时，其母在美合法临时居留、其父不是美国公民或合法永久居民。

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