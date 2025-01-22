新华社巴黎1月22日电（记者李文昕）国际能源署21日宣布，2024年全球天然气消费量创历史新高，预计2025年全球天然气需求将进一步增长。

国际能源署公布的初步估计数据显示，2024年全球天然气消费量为42120亿立方米，较2023年增加1150亿立方米，增幅约2.8%，高于2010年至2020年期间2%的年均增长率。

数据同时反映，在2024年全球新增能源需求中，天然气占40%左右，份额高于其他燃料。国际能源署指出，2024年天然气继续在公路运输、发电等领域取代石油及石化产品。

国际能源署预计，在亚洲市场需求快速增长等因素拉动下，2025年全球天然气需求将进一步增长。同时，全球天然气贸易平衡仍然脆弱，供应面持续紧张，地缘政治紧张局势可能加剧天然气价格波动。

国际能源署还表示，今年1月1日起俄罗斯因协议到期终止过境乌克兰向欧洲输送天然气，可能会增加欧盟对液化天然气的进口需求，导致今年天然气市场供应紧张。

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