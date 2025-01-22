打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际能源署：2024年全球天然气消费量创新高

2025年01月22日14:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎1月22日电（记者李文昕）国际能源署21日宣布，2024年全球天然气消费量创历史新高，预计2025年全球天然气需求将进一步增长。

　　国际能源署公布的初步估计数据显示，2024年全球天然气消费量为42120亿立方米，较2023年增加1150亿立方米，增幅约2.8%，高于2010年至2020年期间2%的年均增长率。

　　数据同时反映，在2024年全球新增能源需求中，天然气占40%左右，份额高于其他燃料。国际能源署指出，2024年天然气继续在公路运输、发电等领域取代石油及石化产品。

　　国际能源署预计，在亚洲市场需求快速增长等因素拉动下，2025年全球天然气需求将进一步增长。同时，全球天然气贸易平衡仍然脆弱，供应面持续紧张，地缘政治紧张局势可能加剧天然气价格波动。

　　国际能源署还表示，今年1月1日起俄罗斯因协议到期终止过境乌克兰向欧洲输送天然气，可能会增加欧盟对液化天然气的进口需求，导致今年天然气市场供应紧张。

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部