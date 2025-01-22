新华社古巴马坦萨斯1月21日电 通讯｜古巴旅游胜地旁的石油钻井队

新华社记者李子健

在古巴旅游胜地巴拉德罗，细白沙滩与湛蓝海水交相辉映，构成一幅迷人的热带风情画卷。数分钟车程外，VDW-1012井作业现场，则是另一番景象：中国石油长城钻探古巴项目部GW91钻井队的中古石油工人们身着红色工装，穿梭于各类设备之间，在机器轰鸣声中有条不紊地作业。

这座油井去年5月完工。由于毗邻知名海滩，环境保护是古巴方面在施工过程中的重大关切，也是钻井队的一道“红线”。

GW91钻井队平台经理李广告诉新华社记者，施工方严格执行国际环保标准，从项目规划到施工运营进行全流程管控，持续强化环保措施，定期组织员工开展专题培训，不断提升生态保护意识，坚持做到污染事件“挂零”。他举例说，在使用油基泥浆过程中，施工方采取了“泥浆不落地”措施，并配备了甩干和离心处理系统，有效解决了环境污染问题，避免了油泥污染。

目前，VDW-1012井已进入平稳投产阶段，日产原油约310吨，为减少古巴对外能源依赖、增强能源安全贡献了力量。

GW91钻井队成立于2014年9月，目前队伍由10名中方员工和62名古巴员工组成。自2015年开钻首口井以来，已累计完成5口大位移超深水平井施工。

古巴项目部副经理李丙陆介绍，随着古巴石油需求不断上升，勘探新油井、提高现有油田产量成为古巴国家石油公司重要任务。扎根古巴20年的中国石油长城钻探工程公司凭借可靠技术与丰富经验，成为古方重要合作伙伴。古巴项目部自成立以来，累计为古巴培训了308名石油工程技术人员，帮助建成4支钻井队，并为古巴自营钻机提供大修服务，切实解决维修保养等长期困扰当地石油产业发展的难题。

目前，长城钻探同古巴石油的合作已发展成“钻井工程+技术服务+设备修理+配件贸易”模式，长城钻探已成为古巴最大、产业链最全的石油工程服务商，不断书写两国深化共建“一带一路”的篇章。

(责编：刘叶婷、崔译戈)