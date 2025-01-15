1月13日，音乐家们在卢森堡“春之交响——欢乐春节音乐会”上表演。新华社记者 赵丁喆 摄

当日，“春之交响——欢乐春节音乐会”在卢森堡国家音乐厅举办。来自中国中央歌剧院和德国特里尔爱乐乐团等的音乐家们联袂演绎了《哈巴涅拉》《我的太阳》《鸿雁》等曲目。