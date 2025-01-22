打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

互免签证以来，中国成新加坡最大客源地

中国与新加坡会展旅游合作成果显著

人民网记者 李强
2025年01月22日11:05 | 来源：人民网-国际频道
小字号

“自互免签证协议正式生效后，截至2024年11月底，中国大陆赴新旅客达289万人次，同比增幅超过134%，中国再次成为新加坡的最大客源地。”日前在天津举行的第二十届中国会展经济国际合作论坛（CEFCO 2025，以下简称CEFCO）上，新加坡旅游局大中华区首席代表兼执行署长潘政志对记者说。

2024年2月9日，中国—新加坡互免签证协定正式生效，这不仅推动了休闲旅游，也带动了大量商旅和会奖业访客前往新加坡。新加坡旅游局借助中新建交35周年的契机，携手多家合作伙伴，在CEFCO期间举办了“汇聚狮城——新中会展交流夜”。

在交流夜现场，新加坡旅游局展示了新加坡所具备的创新性与可持续性的会展资源，意在深化与中国会展行业的进一步沟通与合作。潘政志表示，当前中国会展行业聚焦创新驱动，拥抱绿色低碳，这与新加坡会展行业的突出特性与发展趋势高度契合。

他介绍说，作为重要航空枢纽，新加坡与全球约50个国家和地区的160多个城市相连，能够在7小时的飞行半径内为近40亿人口提供服务。这使得新加坡成为中国企业出海办展的理想选择，因为它不仅能辐射东南亚市场，还能覆盖整个亚太地区，甚至全球。

“我们发现，中国企业出海举办活动的需求快速增长和多样化，除了奖励旅游以外，他们在新加坡举办的活动还包括会议、会展和协会大会。活动主题多样、创新，集中在贸易投资、科技与创新、文化娱乐、可持续发展、金融服务、财经交流等领域。”潘政志说。

随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署，中国与RCEP国家经贸领域合作走深走实。整合国际国内产业链供应链优质资源，为中国企业提供拓展RCEP区域市场，也助力中国和新加坡在会展合作方面取得丰硕成果。

从2023年起，中国机电产品品牌博览会首次出海，就选择新加坡作为举办地，旨在为中国企业链接东南亚新兴且快速发展的市场需求。由中国纺织机械协会参与举办的中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会，也将在今年登陆新加坡。

在文娱与旅游方面，中新两国也打造了许多成功案例。2024年2月，阅文集团华语IP盛典首次在新加坡举办。新加坡旅游局与阅文集团正式签署了战略合作协议，希望以更多元化的形式呈现热门华语IP，助力阅文拓展海外市场。新加坡旅游局与携程集团也开展了长期紧密的合作，自2020年签署战略合作备忘录以来，双方合作不断升级。2023年10月，“携程集团全球合作伙伴峰会”在新加坡圣淘沙岛成功举办，汇聚了超过30个国家和地区的2000多位行业嘉宾。

在财经交流方面，2024年9月，财新亚洲愿景论坛再次在新加坡成功举办，吸引了数百位全球决策者、商业领袖和专家学者。

新加坡旅游局展览与会议署执行署长傅启川介绍说，新加坡在全球商业环境中连续15年排名第一，目前拥有约4200家企业的区域总部，这一数量在亚太地区位居首位，这为新加坡举办会展活动带来了显著优势。此外，新加坡与包括中国在内的全球多个国家和地区签订了自由贸易协定，这也为中国企业在新加坡设立业务点提供了便利，使其能够充分利用自由贸易协议的优势，拓展国际市场。

“我们期待与中国企业共同探索会展领域的‘新路径、新模式’，加深交流，并持续助力实现会展合作的新机遇。新加坡旅游局更是诚挚欢迎中国伙伴们前来新加坡参展、办展，共同书写新加坡与中国会展业合作的崭新篇章。”潘政志对两国的合作前景充满信心。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部