人民网记者 李强

“自互免签证协议正式生效后，截至2024年11月底，中国大陆赴新旅客达289万人次，同比增幅超过134%，中国再次成为新加坡的最大客源地。”日前在天津举行的第二十届中国会展经济国际合作论坛（CEFCO 2025，以下简称CEFCO）上，新加坡旅游局大中华区首席代表兼执行署长潘政志对记者说。

2024年2月9日，中国—新加坡互免签证协定正式生效，这不仅推动了休闲旅游，也带动了大量商旅和会奖业访客前往新加坡。新加坡旅游局借助中新建交35周年的契机，携手多家合作伙伴，在CEFCO期间举办了“汇聚狮城——新中会展交流夜”。

在交流夜现场，新加坡旅游局展示了新加坡所具备的创新性与可持续性的会展资源，意在深化与中国会展行业的进一步沟通与合作。潘政志表示，当前中国会展行业聚焦创新驱动，拥抱绿色低碳，这与新加坡会展行业的突出特性与发展趋势高度契合。

他介绍说，作为重要航空枢纽，新加坡与全球约50个国家和地区的160多个城市相连，能够在7小时的飞行半径内为近40亿人口提供服务。这使得新加坡成为中国企业出海办展的理想选择，因为它不仅能辐射东南亚市场，还能覆盖整个亚太地区，甚至全球。

“我们发现，中国企业出海举办活动的需求快速增长和多样化，除了奖励旅游以外，他们在新加坡举办的活动还包括会议、会展和协会大会。活动主题多样、创新，集中在贸易投资、科技与创新、文化娱乐、可持续发展、金融服务、财经交流等领域。”潘政志说。

随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署，中国与RCEP国家经贸领域合作走深走实。整合国际国内产业链供应链优质资源，为中国企业提供拓展RCEP区域市场，也助力中国和新加坡在会展合作方面取得丰硕成果。

从2023年起，中国机电产品品牌博览会首次出海，就选择新加坡作为举办地，旨在为中国企业链接东南亚新兴且快速发展的市场需求。由中国纺织机械协会参与举办的中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会，也将在今年登陆新加坡。

在文娱与旅游方面，中新两国也打造了许多成功案例。2024年2月，阅文集团华语IP盛典首次在新加坡举办。新加坡旅游局与阅文集团正式签署了战略合作协议，希望以更多元化的形式呈现热门华语IP，助力阅文拓展海外市场。新加坡旅游局与携程集团也开展了长期紧密的合作，自2020年签署战略合作备忘录以来，双方合作不断升级。2023年10月，“携程集团全球合作伙伴峰会”在新加坡圣淘沙岛成功举办，汇聚了超过30个国家和地区的2000多位行业嘉宾。

在财经交流方面，2024年9月，财新亚洲愿景论坛再次在新加坡成功举办，吸引了数百位全球决策者、商业领袖和专家学者。

新加坡旅游局展览与会议署执行署长傅启川介绍说，新加坡在全球商业环境中连续15年排名第一，目前拥有约4200家企业的区域总部，这一数量在亚太地区位居首位，这为新加坡举办会展活动带来了显著优势。此外，新加坡与包括中国在内的全球多个国家和地区签订了自由贸易协定，这也为中国企业在新加坡设立业务点提供了便利，使其能够充分利用自由贸易协议的优势，拓展国际市场。

“我们期待与中国企业共同探索会展领域的‘新路径、新模式’，加深交流，并持续助力实现会展合作的新机遇。新加坡旅游局更是诚挚欢迎中国伙伴们前来新加坡参展、办展，共同书写新加坡与中国会展业合作的崭新篇章。”潘政志对两国的合作前景充满信心。

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