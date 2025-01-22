人民网曼谷1月21日电 （记者刘慧）1月20日，由中国外文局、中国驻宋卡总领馆、泰国素叻他尼皇家大学指导，中国图书中心主办，中国亚太智库、外文局亚太传播中心、泰国素叻他尼皇家大学中国研究中心承办的中国图书中心揭牌仪式暨“我读中国：中泰青年对话会”活动在素叻他尼皇家大学举行。

中国驻宋卡总领馆代总领事张小溶、中国外文局总编辑高岸明、亚太智库主任威伦、素叻他尼皇家大学校长瓦塔纳·腊塔纳鹏等中泰嘉宾及中泰青年代表参加活动。

张小溶表示，中国外文局是中国有重要影响力的对外交流机构，素叻他尼皇家大学是泰国知名学府，双方联合共建中国图书中心，是中泰人文合作的又一新成果，也是落实两国领导人关于加强人文领域交流合作共识的具体举措。张小溶希望泰国青年以书会友、以书叙情、以书连心，深入了解奋斗与变革的中国，用自己的眼睛观察中国，用自己的脚步丈量中国，争当中泰民间友好使者。

高岸明表示，中泰两国青年作为两国友好往来的重要桥梁与纽带，承载着两国人民的期望和梦想。为了更好地满足泰国青年读者对中国主题图书的阅读需求，打开泰国青年了解中国发展的窗口，中国外文局与素叻他尼皇家大学合作设立中国图书中心。高岸明希望中泰青年做文化交流的使者、创新合作的先锋、和平发展的守护者，为推动两国增进文化交流、加强创新合作勇担社会责任，为中泰两国高质量发展注入青春智慧，为构建中泰命运共同体展现青春作为。

威伦表示，中国图书中心的建立是中泰治国理政经验交流互鉴的实践，是中泰友谊金色50年一家亲精神的写照。图书是文明文化互鉴的重要载体。《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》《习近平谈“一带一路”》等系列书籍承载着中国在治国理政、国家现代化道路上的探索经验，是中国智慧、中国方案的结晶。他表示，相信中国图书中心将成为泰国青年人了解中国的桥梁，让更多泰国青年学习认知中国，并参与到高质量共建“一带一路”和构建中泰命运共同体中。

瓦塔纳·腊塔纳鹏表示，2025年是中泰建交50周年，泰国素叻他尼皇家大学与中国多所高校在学术研究领域有着良好合作。此次由中国外文局与泰国素叻他尼皇家大学共建的中国图书中心设立，将通过向在校师生和社会人士提供中国书籍，让更多泰国读者更加全面地了解中国，中心也将在中泰两国人文交流中发挥作用。

活动期间，中泰嘉宾为泰国素叻他尼皇家大学中国图书中心揭牌。中方向素叻他尼皇家大学中国图书中心捐赠基础藏书共计1000册，涉及中国国情、传统文化、经济社会等多个类别，力求让泰国青年了解真实、立体、全面的中国。

此外，在“我读中国：中泰青年对话会”上，中泰青年分享了各自的生活经历和对中泰交往的理解。

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