人民网里约热内卢1月20日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间1月20日，正在巴西里约热内卢访问的浙江省商务厅副厅长陈志成一行，与巴西里约中国和平统一促进会（以下简称“里约和统会”）举行座谈会，里约和统会永久名誉会长詹慧华出席座谈会并致辞。

陈志成表示，代表团此访的主要目的是在贸易、投资等领域深化与巴西的务实合作，深入了解巴西的消费习惯和购买力水平，考察浙江产品在巴西的销售情况，推动国际性展会合作。他希望发挥浙江在新兴产业方面的优势，扩大对巴西农产品和矿产资源的进口，加大对巴西的投资力度，推动在新能源汽车等新兴产业方面的国际合作，与巴西形成更加紧密的经贸关系。此外，他特别介绍了浙江省在海外仓建设方面的支持政策，欢迎巴西华侨华人参与其中。

浙江省商务厅副厅长陈志成在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

詹慧华介绍了近年来里约和统会工作开展情况，表示此次浙江省商务厅代表团来访，将为里约侨胞带来更多的合作机会。她希望以此次座谈会为契机，进一步密切里约和统会与浙江省的联系，为推进浙江省与巴西在经贸等领域的交流合作添砖加瓦。

里约和统会永久名誉会长詹慧华在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

此次座谈会由里约和统会刘莉主持。

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