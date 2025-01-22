打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

浙江省商务厅代表团与里约和统会举行座谈会

2025年01月22日10:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢1月20日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间1月20日，正在巴西里约热内卢访问的浙江省商务厅副厅长陈志成一行，与巴西里约中国和平统一促进会（以下简称“里约和统会”）举行座谈会，里约和统会永久名誉会长詹慧华出席座谈会并致辞。

陈志成表示，代表团此访的主要目的是在贸易、投资等领域深化与巴西的务实合作，深入了解巴西的消费习惯和购买力水平，考察浙江产品在巴西的销售情况，推动国际性展会合作。他希望发挥浙江在新兴产业方面的优势，扩大对巴西农产品和矿产资源的进口，加大对巴西的投资力度，推动在新能源汽车等新兴产业方面的国际合作，与巴西形成更加紧密的经贸关系。此外，他特别介绍了浙江省在海外仓建设方面的支持政策，欢迎巴西华侨华人参与其中。

浙江省商务厅副厅长陈志成在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

浙江省商务厅副厅长陈志成在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

詹慧华介绍了近年来里约和统会工作开展情况，表示此次浙江省商务厅代表团来访，将为里约侨胞带来更多的合作机会。她希望以此次座谈会为契机，进一步密切里约和统会与浙江省的联系，为推进浙江省与巴西在经贸等领域的交流合作添砖加瓦。

里约和统会永久名誉会长詹慧华在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

里约和统会永久名誉会长詹慧华在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

此次座谈会由里约和统会刘莉主持。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部