费胜潮大使在招待会上致辞。中国驻比利时大使馆供图

人民网布鲁塞尔1月21日电 （记者牛瑞飞）20日晚，中国驻比利时大使馆举办春节招待会，中国驻比利时大使费胜潮携夫人热情欢迎300余位在比华侨华人、中资机构人员、中国留学生代表到使馆回“家”过年，共贺乙巳蛇年新春佳节。

费胜潮发表热情洋溢的致辞，向全体在比同胞拜年，向祖国人民送上新春祝福。费胜潮表示，2024年中国共产党胜利召开二十届三中全会，举国上下隆重庆祝新中国成立75周年，党和国家团结全国各族人民扎实推进高质量发展，持续扩大高水平对外开放，中国特色大国外交劈波斩浪、砥砺前行，为和平担当，为发展加油，中国式现代化道路越走越宽。

费胜潮强调，2024年中国与比利时共庆两国建立全方位友好合作伙伴关系十周年，双边关系取得长足进步。2025年是中国“十四五”规划收官之年和“十五五”规划谋划之年，也是中比建交54周年、中欧建交50周年。中国将进一步全面深化改革，继续坚定奉行互利共赢的开放战略，以中国式现代化全面推进强国建设和民族复兴伟业，给比利时、给欧盟带来更多发展机遇。中方愿与比方、欧方一道，继续积极落实中比、中欧领导人之间达成的共识，相互之间多“架桥”“竖风车”，携手做友好合作的践行者、文明互鉴的推动者，构建人类命运共同体的参与者，共创世界美好未来。

费胜潮积极肯定广大在比华侨华人、中资机构人员、中国留学生心系桑梓、守望相助，为支持中比各领域建设、促进两国务实合作、增进双方人民友好作出了积极贡献，展现了浓浓的家国情怀和时代担当。

费胜潮勉励同胞们在新的一年里抓住历史机遇，继续勤学笃行、广交朋友，为推进中国式现代化、促进国家统一大业、实现民族伟大复兴汇聚集体聪明才智，为中比关系发展和人民友好长青注入源头活水、澎湃活力和蓬勃生机，做中比携手构建人类命运共同体、共创世界美好未来的见证者、参与者和建设者，展示新担当，创造新业绩。费胜潮强调，使馆将始终坚持外交为民，一如既往、全心全意为同胞们服好务，做同胞们的坚强后盾和温暖的家。

招待会上，费胜潮亲自向与会侨界和中国留学生代表赠送“温暖迎春·共庆中国年”新春暖心包，同来宾们共话家常，共尝家乡美食，共同欣赏中比两国学子联袂呈现的精彩文艺节目，现场气氛喜庆祥和。来宾们纷纷表示，将继续秉承旅比侨界爱国爱乡、有情有义、善作善成的优良传统，努力为推进中国式现代化、促进中比友好合作贡献力量。

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