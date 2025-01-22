中国网/中国发展门户网讯（记者 殷晓霞 刘梦雅） 1月20日，由布基纳法索驻华大使馆、亚太贸易协定工商会联合主办的2025“一带一路”驻华大使新春联谊会在北京举行。40多个国家的驻华使节和中国500强企业代表、大中型企业代表、全国各商协会代表、各地驻京办代表、专家学者代表齐聚一堂，共话“一带一路”文化交流与合作。

图为布基纳法索驻华大使毕达武致辞

布基纳法索驻华大使毕达武在致辞中表示，“一带一路”倡议自提出以来，已取得显著进展，众多基础设施项目相继建成，有力促进了国家间的贸易和交流。他强调，“一带一路”倡议为布基纳法索等内陆国家提供了开放和发展互联互通的机遇，有助于促进国家间货物、资本、技术和人员的流动。毕达武高度评价了布基纳法索与中国的友好合作关系，期待以此次联谊会为契机，开启两国及各国企业间新的、富有成果的合作。

图为亚太贸易协定工商会总部主席王燕国致辞

亚太贸易协定工商会总部主席王燕国在致辞中表示，第78届联合国大会通过决议将中国春节定为联合国假日，2024年，春节列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，体现了世界对中国文化的高度认可。他指出，“一带一路”倡议为共建国家和地区提供了发展机遇，增进了各国人民之间的友谊。王燕国还宣布，亚太贸易协定工商会外交官文化交流中心正式启动，该中心将为各国使领馆和外交官提供展示本国文化、了解中国文化及其他国家文化精髓的平台，同时为中国企业及社会各界提供与国际友人交流互动的机会，推动中国与世界各国的共同发展。

在企业代表演讲环节，五矿有色金属股份有限公司党委书记、董事长徐基清，中材国际总裁助理刘军和山西紫林醋业股份有限公司副总经理闫裕峰分别演讲。他们表示，企业在“一带一路”倡议中积极作为，通过投资和项目合作，推动了共建国家的经济发展和民生改善，并期待未来在“一带一路”框架下创造更多合作机会。

联谊会上还进行了文艺表演，演员们带来了充满“一带一路”共建国家文化特色的节目，展现了多元文化的魅力。

图为茶艺表演

图为布基纳法索在华留学生表演节目

图为现场节目表演

(责编：刘叶婷、崔译戈)