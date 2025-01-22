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中国驻韩国大使馆举行2025年迎新春暨戴兵大使到任招待会

2025年01月22日08:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔1月21日电 （李帆）1月21日，中国驻韩国大使馆举行2025年迎新春暨戴兵大使到任招待会。韩国前国会议长金振杓、国会副议长李学永、韩中议员联盟会长金太年、外交部次官补郑炳元等政治、经济、文化、宗教、学术、舆论各界友人，各国驻韩使节，在韩中资机构、华侨华人、留学生代表等600余人出席。

戴兵大使在招待会上致辞。人民网 李帆摄

戴兵大使在招待会上致辞。人民网 李帆摄

戴兵发表致辞，向来宾致以新春祝福，表示中韩关系正处于承前启后的关键阶段，此时出任中国驻韩国大使，深感使命光荣，更清楚责任重大。中国领导人就发展中韩关系提出坚守建交初心、坚定睦邻友好、坚持互利共赢的重要原则。双方要坚持做互尊互信的近邻、互利共赢的伙伴、相知相亲的朋友，共同推动中韩战略合作伙伴关系健康稳定、积极向上发展。

韩方热烈欢迎戴兵大使履新，表示韩中是分不开的近邻，近来两国关系呈现向好势头。希望韩中两国以今明年接力举办APEC会议为契机，加强各层级战略沟通，深化经济、人文等领域交流合作，推动韩中战略合作伙伴关系不断发展。

招待会现场。人民网 李帆摄

招待会现场。人民网 李帆摄

招待会现场气氛友好热烈，与会嘉宾举杯同祝中韩两国繁荣昌盛、中韩合作更加紧密、中韩友好枝繁叶茂。

(责编：贾文婷、杨牧)

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