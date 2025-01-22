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联合国启动2025国际冰川保护年

2025年01月22日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月21日电（记者王其冰）联合国教科文组织和世界气象组织21日在位于日内瓦的世界气象组织总部正式启动国际冰川保护年。

　　世界气象组织网站当天发布消息说，2025年将举办众多活动，以提高全球民众对冰川在气候系统和水文循环中关键作用的认识，同时应对冰川加速融化所带来的紧迫挑战。

　　世界气象组织秘书长绍洛说，世界气象组织最近确认2024年是有记录以来最热的一年，并多次发出冰川消融等相关气候红色警报。融化的冰川威胁着数百万人的长期用水安全，国际冰川保护年“必须向世界敲响警钟”。

　　据世界气象组织公布的数据，全球有超过27.5万座冰川，覆盖面积约70万平方公里。冰川和冰盖储存了全球约70%的淡水。由于气候变化，地球冰层正在迅速消退。保护冰川和冰盖资源不仅对环境可持续性至关重要，也影响着经济稳定和文旅服务等。

　　联合国大会2022年12月通过决议，宣布2025年为国际冰川保护年，并将2025年起每年的3月21日定为世界冰川日，旨在提高人们对冰川在气候系统和水文循环中重要作用以及冰川快速融化影响的认识。

(责编：刘叶婷、崔译戈)

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