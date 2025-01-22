打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中巴少年儿童共庆新春佳节

2025年01月22日08:40 | 来源：新华网
小字号

新华社伊斯兰堡1月21日电（记者杨恺 张敬尧）春节前夕，在巴基斯坦伊斯兰堡一家酒店大厅里大红灯笼高悬。300多名巴基斯坦少年儿童、华侨华人少年儿童及各界友好人士欢聚一堂，参加“童心共绘·春彩”第二届中巴儿童春节联欢会。

钢琴弹奏、舞蹈、诗朗诵……身着传统民族服装的两国少年儿童带来了精彩的文艺表演。9岁的玛丽亚姆·穆尔塔扎就读于由中国志愿者资助的学校，她告诉记者，为了当天的表演她和同学们已经准备了几个星期。

“通过这次活动我学到了很多关于中国传统文化的知识。我还教了我的中国朋友一首巴基斯坦歌曲。我们很高兴向大家展示我们的才艺。”穆尔塔扎说。

该校教师努斯拉特·伊姆兰表示，来自中国的民间友好组织非常关心巴基斯坦学生，为孩子们提供课程和营养品。“中国的节日在这些孩子心中占有特殊地位，因为他们对中国有一种真正的亲近感和感激之情。孩子们期待参与这些庆祝活动，并全身心投入其中。”

12岁的巴基斯坦学生萨娜说：“我喜欢中国新年，因为感觉我们都是一个大家庭。我们了解了彼此的文化，一起跳舞唱歌很有趣。”

本次活动由巴基斯坦华侨华人协会、巴基斯坦华文教育协会、中巴教育文化中心、中巴青年同心圆小家主办。中巴教育文化中心校长马斌表示，春节已列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，在春节组织文艺活动，可以帮助巴基斯坦少年儿童更好地了解中国文化。“中国和巴基斯坦之间有着铁杆友谊，文化交流可成为连接青年一代的桥梁，希望他们能够将传统友谊传承下去。”

(责编：刘叶婷、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部