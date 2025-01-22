新华社伊斯兰堡1月21日电（记者杨恺 张敬尧）春节前夕，在巴基斯坦伊斯兰堡一家酒店大厅里大红灯笼高悬。300多名巴基斯坦少年儿童、华侨华人少年儿童及各界友好人士欢聚一堂，参加“童心共绘·春彩”第二届中巴儿童春节联欢会。

钢琴弹奏、舞蹈、诗朗诵……身着传统民族服装的两国少年儿童带来了精彩的文艺表演。9岁的玛丽亚姆·穆尔塔扎就读于由中国志愿者资助的学校，她告诉记者，为了当天的表演她和同学们已经准备了几个星期。

“通过这次活动我学到了很多关于中国传统文化的知识。我还教了我的中国朋友一首巴基斯坦歌曲。我们很高兴向大家展示我们的才艺。”穆尔塔扎说。

该校教师努斯拉特·伊姆兰表示，来自中国的民间友好组织非常关心巴基斯坦学生，为孩子们提供课程和营养品。“中国的节日在这些孩子心中占有特殊地位，因为他们对中国有一种真正的亲近感和感激之情。孩子们期待参与这些庆祝活动，并全身心投入其中。”

12岁的巴基斯坦学生萨娜说：“我喜欢中国新年，因为感觉我们都是一个大家庭。我们了解了彼此的文化，一起跳舞唱歌很有趣。”

本次活动由巴基斯坦华侨华人协会、巴基斯坦华文教育协会、中巴教育文化中心、中巴青年同心圆小家主办。中巴教育文化中心校长马斌表示，春节已列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，在春节组织文艺活动，可以帮助巴基斯坦少年儿童更好地了解中国文化。“中国和巴基斯坦之间有着铁杆友谊，文化交流可成为连接青年一代的桥梁，希望他们能够将传统友谊传承下去。”

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