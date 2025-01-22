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联合国教科文组织呼吁推动人工智能在教育领域的理性应用

2025年01月22日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎1月21日电（记者张百慧）在一年一度的国际教育日即将到来之际，联合国教科文组织20日发布公告说，将人工智能定为2025年国际教育日主题，并呼吁教科文组织会员国加大对教师和学生的培训投入，推动人工智能在教育领域的理性应用。

　　联合国将每年1月24日定为国际教育日。教科文组织计划于24日在巴黎和纽约召开会议，并举办网络研讨会，就人工智能在教育中的地位展开全球探讨。

　　公告指出，人工智能在教育领域的应用日益广泛，但是教育行业实践仍然缺乏清晰指导。教科文组织2023年5月对全球范围内450所教学机构的调查显示，仅10%的学校和大学对人工智能的使用制定了正式框架。到2022年，仅7个国家为教师制定了人工智能相关的框架或培训方案，15个国家将人工智能培训目标纳入国家课程体系。

　　教科文组织总干事阿祖莱在公告中指出，人工智能为教育带来了重大机遇，但其在学校的应用必须遵循明确的伦理准则。为充分发挥其潜力，这一技术应补充而非取代学习中的人文维度和社会维度。人工智能应成为服务教师和学生的工具，用于提升他们的自主性和福祉。

(责编：刘叶婷、崔译戈)

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