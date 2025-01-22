新华社华盛顿1月20日电 题：特朗普重返白宫 多项政策受质疑

新华社记者熊茂伶 刘亚南 邓仙来

美国东部时间20日中午，特朗普在国会大厦圆形大厅宣誓就任美国第47任总统，时隔四年后开启第二任期。分析人士认为，特朗普当天的就职演讲以及发布的新政策具有“美国优先”特点和单边主义色彩。围绕就职典礼的一系列事件再次凸显美国政治极化，特朗普上台后美国社会撕裂恐将进一步加深。

“美国优先”变本加厉

特朗普在第一任期的就职演讲中就曾强调“美国优先”，8年后的就职演讲延续了这一基调，但一些主张和表述更为激进。

1月19日，人们从美国华盛顿的国会大厦前走过。新华社记者 吴晓凌 摄

在移民问题上，特朗普宣布南部边境将进入国家紧急状态，并表示要派遣军队抵御所谓非法移民“灾难性入侵”。在贸易问题上，他强调将通过对外国加征关税让美国公民更加富裕。他还声称将把墨西哥湾改名为“美国湾”，把位于阿拉斯加州的北美最高峰名称由2015年奥巴马政府改定的来自原住民语言的“迪纳利”峰改回“麦金利”峰。此外，他还主张“收回”巴拿马运河，甚至表示将扩张美国领土。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔对新华社记者说，特朗普在移民、经济等方面的“美国优先”政策表现尤为强势。虽然将“迪纳利”峰改为“麦金利”峰更多是象征性举措，但也体现了他的政策方向。美国第25任总统威廉·麦金利（1897年至1901年在任）因征收关税而闻名，特朗普在演讲中还特别提到麦金利通过关税使美国“变得非常富裕”。

在就职后的数小时内，特朗普签署了一系列行政令，其中包括美国将再次退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》、退出世界卫生组织等。分析人士认为，这些举措表明特朗普进一步将注意力投向国内，更多强调美国利益优先，其政策的单边主义、霸权主义色彩更加浓厚。

多项政策广受质疑

就职当天，特朗普签署一系列行政令，废除了前任拜登政府的近80项政策，同时颁布了加强油气开采、限制非法移民等一系列新政。分析人士认为，特朗普的施政规划轮廓逐渐清晰，但在实施过程中可能面临诸多困难和法律阻碍。

1月20日，在美国首都华盛顿第一资本体育馆，美国总统特朗普展示其签署的行政令。新华社记者 吴晓凌 摄

关于特朗普重点关注的非法移民和边境安全政策，美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特认为，由于遣返非法移民在多个方面有操作难度，执行时可能困难重重。圣安塞尔姆学院政治学教授克里斯托弗·加尔迪耶里表示，这一政策可能导致美国公民因身份误认而遭到错误驱赶，从而引发更多暴力事件。还有分析指出，相关政策将遭到民主党主政的州和城市的抵制而无法实施，而过于严厉的移民政策也可能对美国建筑业和农业等劳动力短缺行业造成长期影响。

在能源转型方面，除再次退出《巴黎协定》和加强石油、天然气等传统能源开采，特朗普还计划大幅削减能源行业监管，并将撤销电动汽车优惠政策。据美媒报道，该政策已引发环保组织强烈反对。另有分析人士指出，此举背离时代潮流，恐怕只会让美国离“再次伟大”更加遥远。

特朗普的扩张政策也引发巨大争议。巴拿马总统穆利诺20日在社交媒体发表声明，表示“完全拒绝”特朗普在其就职演讲中关于巴拿马和巴拿马运河的言论。美联社指出，其他国家并不会承认特朗普为墨西哥湾改的新名称。

社会撕裂恐将加深

特朗普在就职演讲中称他将成为一名“团结者”，但舆论认为，这场就职典礼实际上进一步凸显了美国两党的对立。

多家美国媒体报道，民主党籍前众议院议长佩洛西和曾“炮轰”特朗普的前总统奥巴马夫人米歇尔·奥巴马都缺席就职典礼，还有多名政要名人虽出席典礼但拒绝参加午宴。马萨诸塞州议会新闻社记者克里斯·利辛斯基评价，本次就职典礼本质上是美国激烈党争的延续。

1月20日，在美国首都华盛顿第一资本体育馆，人们观看美国第47任总统就职典礼的转播。新华社记者 吴晓凌 摄

20日，特朗普签署了一项赦免约1500名“国会山骚乱”暴力分子的行政令。其前任拜登同日在卸任前一刻宣布“预防性”赦免“国会山骚乱”众议院特别调查委员会成员等多人，以防止特朗普政府上台后对他们进行报复。《纽约时报》称之为“赦免决斗”，认为两份赦免令“正式确定了两党在‘国会山骚乱’事件上的分歧甚至决裂”。

两党之间的激烈争斗使美国社会和民意的分裂不断加深。在就职典礼开始前，数千名示威者在华盛顿街头抗议特朗普在气候、移民等问题上的立场。几乎同时，特朗普的支持者聚集在华盛顿特区第一资本体育馆观看就职典礼直播，现场气氛热烈。为防止因民意对立激化带来的安全隐患，华盛顿当局在市区内设立了长约50公里的高大围栏。

益普索公共事务公司18日公布的民调显示，约有51%的受访者表示对特朗普第二任期感到担忧或悲观，另有47%的受访者表示兴奋或乐观。围绕特朗普的经济、移民等政策能否取得成效，美国民众也表现出较大分歧。美媒普遍担心，特朗普重返白宫恐导致美国政治极化加剧、社会撕裂加深。

(责编：刘叶婷、崔译戈)