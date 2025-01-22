新华社安卡拉1月21日电（记者李振北）土耳其内政部长耶尔利卡亚21日说，该国西北部博卢省卡塔尔卡亚滑雪中心一家酒店当天发生火灾，死亡人数已升至66人，受伤人数增至51人。

耶尔利卡亚说，大火已经被扑灭，相关后续工作仍在进行中。“我向遇难者亲属表示慰问，祝伤者早日康复。”

据悉，火灾于当地时间21日凌晨3时30分左右发生。目前正值该地区旅游旺季，火灾发生时，这座12层高的酒店共有234名客人入住。土耳其内政部表示，初步判断死伤者均为土公民，暂无外国公民伤亡报告。

1月21日，在土耳其西北部博卢省的卡塔尔卡亚滑雪中心，消防车辆在发生火灾的酒店进行灭火作业。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

1月21日，在土耳其西北部博卢省的卡塔尔卡亚滑雪中心，消防车辆在发生火灾的酒店进行灭火作业。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

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1月21日，在土耳其西北部博卢省的卡塔尔卡亚滑雪中心，消防车辆在发生火灾的酒店进行灭火作业。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

1月21日，在土耳其西北部博卢省的卡塔尔卡亚滑雪中心，消防车辆在发生火灾的酒店进行灭火作业。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

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(责编：刘叶婷、杨牧)