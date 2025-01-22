新华社喀布尔1月21日电 综述｜山水相连 互信互惠——中国与阿富汗关系开启睦邻友好新篇章

新华社记者李昂 聂新宇

1月20日是中国与阿富汗建交70周年纪念日。中国与阿富汗山水相连，中国尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯，尊重阿富汗人民的自主选择。与此同时，阿富汗也尊重中国的核心利益。

阿富汗临时政府代理副总理阿卜杜勒·萨拉姆·哈纳菲此前曾表示，阿中之间有着长期的友好关系，保持着良好的政治联系和经贸合作。

近年来，中国通过关税减免等措施扩大了阿富汗商品在中国市场的销售。2024年在广州举行的第136届中国进出口商品交易会开幕前夕，许多阿富汗商人每天在中国驻阿富汗使馆外排队申请签证，以抓住两国贸易关系稳定发展的机遇，藏红花、手工地毯、松子及青金石工艺品等阿富汗商品也频频出现在中国多地的展览会中。

同时，中国企业也在帮助阿富汗建设基础设施和民生项目，包括首都喀布尔至贾拉拉巴德公路项目、喀布尔共和国医院重建项目以及喀布尔大学综合教学楼和礼堂的建设项目等。

“阿富汗是一个经济亟待发展的国家，而中国经济表现强劲。两国关系非常重要，双方应充分发挥各自优势，推动共同发展。”阿富汗临时政府发言人穆贾希德日前在接受新华社记者专访时说。

除了战后经济重建外，中国对阿富汗的睦邻友好还体现在人道主义援助和灾害救援等方面。联合国难民署驻阿富汗代表阿拉法特·贾迈勒说：“我们十分感谢中国提供的重要援助，这帮助我们在困难时期为流离失所的阿富汗家庭提供支持，满足他们的基本生活需求。”

此外，当阿富汗面临洪水、地震、干旱和雪灾等自然灾害时，中国也及时施以援手。2024年，在阿富汗多地发生严重洪灾时，中国向当地红新月会捐资援助受洪灾影响的家庭，并迅速向受灾地区的数千户家庭分发小麦、豆类、毛毯、衣物、药品等救援物资。

在人文交流与文化领域，两国合作成果同样显著。自2008年喀布尔大学孔子学院成立以来，已有约5600名阿富汗学员参加了该学院及其附属中文中心的培训课程。

喀布尔大学孔子学院学生阿里说：“学习中文虽然很有挑战性，但每天的练习让我越来越感兴趣。毕业后我计划去中国继续深造。”

近年来，中阿两国文保学者还在世界文化遗产巴米扬大佛遗址开展了“巴米扬守护人”等多项合作保护与研究项目，这些努力在世界范围内受到了广泛认可。当地记者艾哈迈德·瓦哈吉称赞，阿中两国人民间的关系在文化领域和谐深厚。

“面对下一个70年，中方愿与阿方携手并肩，共谋两国发展与繁荣，共促地区和平与安全，共创文明交流与互鉴，让中阿友谊薪火相传、地久天长，也为构建人类命运共同体、建设更加美好的世界贡献新的力量！”中国驻阿富汗大使赵星说。

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