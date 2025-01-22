世界和平需要多边主义的守护，全球发展离不开多边主义的支持。面对不稳定不确定因素显著上升的国际局势，各方更需要坚定维护和践行多边主义，以有效的全球合作应对共同挑战

世界经济论坛2025年年会正在瑞士达沃斯举行。来自全球各领域的近3000名代表共同探求发扬合作精神，以更可持续、更加包容的方式同舟共济、合作共赢。从将年会主题定为“智能时代的合作”，到年会前发布《全球合作晴雨表》，警示后冷战时代大体平稳的全球合作秩序正在遭受挑战，再到发布《2025年全球风险报告》，强调多边方案是应对全球未来风险的唯一途径，世界经济论坛将多边合作提升到了更为重要的位置。

今年是世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国这一最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织成立80周年。令国际社会感到担忧的是，单边主义、保护主义抬头，加深的分歧和碎片化正在重塑地缘政治与经济格局，多边主义承受着巨大的压力。面对不稳定不确定因素显著上升的国际局势，各方更需要坚定维护和践行多边主义，以有效的全球合作应对共同挑战。

“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。”2021年1月，习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表特别致辞时指出。中国强调世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享，就是希望各方树立命运共同体意识，维护并践行多边主义，以“同球共济”精神促进世界和平发展。

世界和平需要多边主义的守护。多边主义是国际体系发展的必然产物。两次世界大战的沉重代价警示世人，零和博弈与强权政治只会将世界拖入深渊，唯有秉持多边主义、追求公平正义，才能铸就持久和平。战后构建的以联合国为核心、多边主义为基石的国际秩序，在防范世界重蹈战争覆辙、推动各国繁荣发展方面发挥了不可替代的作用。坚持多边主义，就必须维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中国坚定维护联合国的权威和地位，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，被视为“多边主义的重要支柱”。

全球发展离不开多边主义的支持。只有维护并践行多边主义，促进合作共赢，才能办成事、办好事、办大事。经济发展快一些的国家拉一把暂时走在后面的伙伴，才能把全球发展的洼地变成共同繁荣的高地。以世界贸易组织为核心的多边贸易体制有力促进全球贸易和投资自由化、便利化，为世界经济增长注入重要动力。搞保护主义、单边主义，谁也保护不了，最终只会损人害己。国际社会亟须强化多边合作与共同开放，抵御贸易碎片化风险。中国以实际行动扩大高水平开放，推动构建开放型世界经济，捍卫多边贸易体制，致力于提升全球贸易投资自由化便利化水平，为世界经济复苏注入了正能量。

联合国秘书长古特雷斯日前在“77国集团和中国”主席国交接仪式上表示，在很大程度上由于“77国集团和中国”的不懈努力，联合国未来峰会去年通过了《未来契约》，显示出各国可以团结起来，重塑一个为所有人和所有国家服务的多边体系。中国愿携手各方重温联合国成立初心，坚定维护联合国权威和作用，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，以多边主义筑牢世界和平与发展之基，推动人类发展的巨轮驶向更加美好的光明前景。

《 人民日报 》（ 2025年01月22日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)