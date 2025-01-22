本报记者 俞懿春 陈效卫 黄炜鑫

中国专家（左）在佛得角检查当地大棚蔬菜病虫害发生情况。

丁洪昌摄

中国专家（右）在旱稻田指导巴新农户。

祝 栗摄

保罗·穆内内在检查番茄生长情况。

本报记者 黄炜鑫摄

开展试验示范、组织技术培训、提供农资农具、完善基础设施……多年来，一批批中国农业专家跨山越海，带着中国的优良农业品种、先进农业技术、丰富的农业发展经验，为世界上不同地区的民众带去新的发展希望。

中国始终秉承开放精神，积极履行大国责任，通过实施农业南南合作项目、农业援外项目、减贫示范合作项目等，助力更多发展中国家实现自主发展，找到符合自身国情的减贫之路，携手推动国际减贫合作。

佛得角——

“现在农场的作物产量比原来提高了至少20%”

非洲国家佛得角属热带干旱气候，年均降雨量不到300毫米，加上大部分区域土壤质量较差，病虫害严重，在这里开展农作物种植和畜牧业养殖困难重重。

“雨季好不容易积攒的一点雨水用不了多久就见底了，眼看着作物长势一天比一天差，农户们丝毫没有办法。”30岁的威利·贡萨尔维斯在佛得角圣地亚哥岛阿索玛达地区，与母亲、妻子共同经营一家小型农场。

2024年5月，中国—联合国粮农组织—佛得角南南合作项目专家组（以下简称“中国专家组”）来到阿索玛达地区开展园艺、畜牧业技术培训，给贡萨尔维斯与其他40余户农民带去希望。

培训班上，中国专家详细讲解有机肥生产、有机肥与化肥配合施用、园艺作物节水灌溉、氨化饲料制作、青贮与青贮饲料使用、农作物病虫害生物防控等实用技术，农户们聚精会神，纷纷举手提问，讨论热烈。

接受培训后，贡萨尔维斯立即将学到的知识用于生产。为减轻病虫害的危害，他向佛得角国家农业研究与发展研究所申请了虫害诱捕器等生物防控装置，安装在农场里。为提高土壤肥力，他把牲畜粪便等加工成有机肥，还试种人工牧草并进行牧草的青贮、氨化加工，努力实现种植业和畜牧业的有机结合。

在贡萨尔维斯的精心管理下，农场的土地越来越肥沃，山羊、牛和鸡养殖的规模也逐步扩大，他的农场面积从原来的不足0.7公顷扩大到2公顷。如今，贡萨尔维斯的脸上总是挂着笑容：“现在农场的作物产量比原来提高了至少20％，所需肥料、灌溉水却更少了，特别是应用虫害综合防控手段后，农场里的害虫大大减少。”作为核心示范户，贡萨尔维斯还积极把学到的技术和管理经验与周边其他农户分享。

为帮助小岛屿发展中国家增强应对气候变化的能力，中国在联合国粮农组织框架下启动了中国—联合国粮农组织—佛得角南南合作项目。该项目自2023年8月31日开始实施，期限3年，中国专家组由园艺水土壤肥料管理、动物生产与繁育、海藻养殖与价值链发展、土壤病虫害生物防控等领域的7名专家组成。

目前，中国专家组已在佛得角圣地亚哥岛、圣维森特岛、圣安唐岛的6个地点开展项目，培训指导技术人员和农民600余人次，开展技术服务400余人次，建立示范点和示范基地14个，还制作农业实用技术视频并在佛得角国家电视台等媒体播放，辐射带动受益农民近3万人，受益农民增收10.5％。

“中国专家提供的农业实用技术，能够有效解决佛得角农业、畜牧业等方面存在的实际问题，帮助小农户提高应对极端干旱天气的能力。”佛得角国家农业研究与发展研究所植物保护技术员吉尔伯特表示，“研究所希望和中方团队共同推进项目核心示范户建设，借助核心示范户的影响力来推广这些实用技术，让更多的农民受益。”

巴布亚新几内亚——

“旱稻为村民带来了稳定的经济收益”

太平洋岛国巴布亚新几内亚的传统主食一直是地瓜和木薯等，不仅营养单一，产量也有限。

2019年9月初，中国援巴新菌草旱稻技术项目启动后不久，中国专家把巴新菲尼图古村定为推广示范点，前往该村举办菌草技术和旱稻技术培训班，并牵头成立了旱稻种植合作社，组织拖拉机耕地，指导农户平整地块，免费提供谷种和肥料等。

项目专家组组长林应兴在推广旱稻种植时，经常讲述菲尼图古村“逆袭成功”的故事。

“经过几年的努力，菲尼图古村每年人均大米消费量从此前不足10公斤增至50公斤，饮食结构大大优化。”菲尼图古村所在亨加诺菲地区的旱稻协会主席托尼·西蒙告诉记者，“旱稻为村民带来了稳定的经济收益，解决了孩子们的学费问题，村民还集体购买了方便运输农产品的车辆，进一步改善了生活条件。”

站在菲尼图古村口，老远就可以看到一座占地约600平方米的铁皮仓库，这是村里近年来为发展旱稻生产而建立的稻谷储存库。仓库后面，是一片新开垦的稻田。去年10月中旬播种的旱稻正处于抽穗期。翠绿的稻穗随风摇曳，长势喜人，到今年2月，又将迎来一个丰收季。

西蒙感叹道，过去因贫困和资源匮乏，菲尼图古村村民曾因土地产生纠纷。“旱稻种植促进了村民的和解与合作，村里于2021年竖起和平纪念碑。感谢中国专家让村民过上了幸福生活！”

菲尼图古村的成功，吸引了周边的法格瑙菲村、萨维扎村等村庄纷纷效仿，开始种植旱稻。目前，仅东高地省旱稻种植面积就已超过800公顷，推广户数近1万。“在很多村庄，过去营养不良的村民比例在七成以上，随着村民种植旱稻和从中国引进的菌菇，这一比例下降至五成左右。”西蒙说。

巴新总理马拉佩表示：“中方帮助巴新实施菌草旱稻项目取得显著成绩，在巴新农业和减贫事业中发挥重要作用。巴新政府致力于不断深化同中国的合作，将继续积极支持菌草旱稻项目发展，在巴新更多省份推广，惠及更多巴新民众。”

肯尼亚——

“越来越多的当地农户又有了种植番茄的信心”

肯尼亚农户保罗·穆内内的家在埃尔门泰塔湖附近，这里距离肯首都内罗毕两个多小时车程。记者走进穆内内家后院的温室大棚，只见一侧藤蔓上的番茄个头明显偏小，另一侧藤蔓上的番茄个个圆润饱满。“这是嫁接苗，产量高得多！”穆内内自豪地告诉记者。

穆内内口中的“嫁接苗”，是中肯农业团队在肯尼亚联合开展番茄病害防控技术引进与示范推广的成果。

番茄种植是肯尼亚农业的重要组成部分。2023年，肯尼亚番茄种植面积达29万公顷，产量超过68万吨。近年来，受连作重茬和气候变化等因素影响，该国番茄生产遭受青枯病、潜叶蛾等病虫害威胁，严重减产，部分地区甚至绝收。

2022年，为解决这一严重影响当地农民生活和收入的问题，经充分论证，中国南京农业大学与肯尼亚埃格顿大学决定引进、推广中国番茄嫁接技术，实施“通过番茄价值链中的创新园艺解决方案赋能农村青年”项目，并于2023年年底获得联合国国际农业发展基金立项资助。

“2024年6月种下嫁接苗后，没有发生过病虫害，不再需要像以前一样使用大量昂贵的杀虫剂。我家已经收获了20多次番茄，全家人都很高兴。”穆内内边说边走进仓库，端出一筐前几天刚摘下的番茄，露出腼腆的笑容。

据项目组成员、埃格顿大学孔子学院中方院长刘玉涛介绍，依托南京农业大学和肯尼亚埃格顿大学合建的农业特色孔子学院、中肯作物分子生物学“一带一路”联合实验室、中非农业发展与减贫示范村等平台，番茄嫁接技术在肯尼亚纳库鲁郡得到了很好的推广运用。

目前，项目已建立15个示范点，开展了10余次技术培训、示范推广，共有1000余人参加了培训。“看到示范户取得丰收，越来越多的当地农户又有了种植番茄的信心，报名参加培训的人很多。”刘玉涛说。

“我是中国先进农业技术的受益者。”中非农业发展与减贫示范村——马坦吉提萨村农户汉娜·万吉库·瓜斯瑞姆说，在肯中农业专家的培训下，她学会了番茄嫁接、种植管理、病虫害处理等技术。“采用中国技术的番茄苗生长周期更短、长势更加喜人，不少邻居跑来我家想要学习呢！”瓜斯瑞姆说。

肯尼亚埃格顿大学园艺学副教授约书亚·奥格温诺表示，根据研究，中国技术能够将番茄青枯病发病率从90％降到10％以下，将番茄产量提高到亩产5000至6000公斤，每亩增收约10万肯尼亚先令（1元人民币约合18肯尼亚先令）。“越来越多的农户从中受益。”纳库鲁郡农业官员朱丽亚斯·穆旺吉说，“中国技术增强了农户战胜番茄病害的信心，有助于恢复当地番茄种植产业，助力肯尼亚农民减贫致富。”

《 人民日报 》（ 2025年01月22日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)