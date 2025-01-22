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一部文艺作品，带“火”一座城（国际视点）

——看这些国家如何打造爆款文旅产品

本报记者 白元琪  谢亚宏  任皓宇
2025年01月22日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　意大利那不勒斯城市全景。
　　本报记者 谢亚宏摄

　　在泰国大城府，游客身穿传统泰服在寺庙内游玩。
　　本报记者 白元琪摄

　　热气球游览是约旦瓦迪拉姆的特色旅游项目。
　　本报记者 任皓宇摄

　　随着全球旅游市场快速复苏，一些国家和城市积极发掘品牌资源优势，利用短视频、社交媒体等网络平台加强推广营销，打造爆款文旅产品，创造了可观的经济效益。泰国大城、意大利那不勒斯、约旦瓦迪拉姆借力成功的文艺作品，通过打造更多富有特色的文旅产品，创新游玩体验，持续放大网红产品“出圈”效应，吸引更多游客。

　　泰国大城——

　　沉浸式体验古都文化韵味

　　泰国曼谷的昭披耶河上舟楫如云，沙吞码头人潮涌动。“正值旅游旺季，很多游客选择乘船北上，体验古都一日游。”船夫与记者交谈间，不时吆喝着此行的目的地——大城，一座被列入《世界遗产名录》的泰国古城。

　　大城在历史上曾经是阿瑜陀耶王朝的首都，从14世纪起便是中南半岛上一座重要的大都会，历经400余年的风雨沧桑。随着2018年历史穿越剧《天生一对》的热播，大城再次声名鹊起。剧中展现的宫廷生活和市井风貌，激发了人们对这座历史名城的浓厚兴趣。玛哈泰寺、柴瓦塔那兰寺等景点吸引众多游客前来打卡，剧集播出后不到3个月就吸引了40多万人次到访。“穿上泰国传统服饰，在古迹中漫步拍照，成了许多游客的首选。”玛哈泰寺景区管理人员表示，景点周边的泰服租赁店如雨后春笋般涌现，生意火爆。

　　《天生一对》剧中对冬阴功汤、宫廷甜点等特色美食的细腻呈现也收获大批拥趸。当地政府顺势大力推广泰餐文化，许多餐厅纷纷推出剧情主题菜单，有的还“附赠”角色还原表演，让游客领略泰式风情。受剧中饮食文化影响，凤梨咖喱、鲜果沙拉等一些传统菜肴还成为当地烹饪学校的热门课程。

　　剧中色彩鲜艳、图案繁复的“披肩式泰装”和“宫廷裙装”也吸引不少剧迷的关注。泰丝巧借热剧“出圈”，当地积极推动手工织坊创新营销模式。泰国可持续艺术和手工艺研究所负责人帕威说：“我们邀请了多位知名工匠现场演示织造工艺，让大家近距离感受泰丝的魅力和文化内涵。”

　　利用名人效应，提升产品影响力，也是当地政府打造旅游热潮的一大方式。2023年，泰国明星拉莉莎到访大城历史公园。泰国旅游局顺势推出特色游路线，并在她走过的古迹处设置“拍照小贴士”，众多粉丝慕名而至。在泰国社交媒体上，网友们争相晒出自己的“同款”留念照，相关话题持续升温，大城游成功实现线上线下联动。

　　在2025年泰国新年庆典中，大城府以世界遗产博览会作为载体，通过复刻古代市集、传统文化表演等形式，展现古都深厚的历史文化底蕴。泰国旅游与体育部部长索拉翁对记者表示：“我们希望游客们不仅是旁观者，也是参与者。通过一系列沉浸式互动设计，游客将穿越文化广场、老式警察局等历史建筑，感受古城的恢弘气象。”

　　意大利那不勒斯——

　　深入探寻知名作家的足迹

　　“很多游客都慕名来到店里，询问我是不是糕点师索拉拉兄弟的继承人。”在意大利南部城市那不勒斯东郊的卢扎蒂社区，一家糕点店的店主塔利亚拉特拉说，来自世界各地的游客徜徉在街区之间，探寻系列丛书“那不勒斯四部曲”提到过的场景。过去，这是一片普通的居民区，4.2万平方米内大部分建筑都是低矮的公寓楼。近年来，这里却因为“那不勒斯四部曲”，成为众多游客的热门目的地。

　　“那不勒斯四部曲”由意大利作家埃莱娜·费兰特创作，它以那不勒斯为背景，讲述了莉拉、莱农跨越50年的友谊。这部书被翻译成40多种语言并在100多个国家发行，全球销量超过1000万册。它还被改编为电视剧，同样收获众多粉丝。许多旅游公司和私人导游借此专门开发以四部曲为主题的旅游路线，囊括书中提及的那不勒斯景点及特色社区。

　　书中两位女主角在卢扎蒂社区长大，众多书迷和影迷前往探寻那里的生活气息。该社区于2019年发起众筹，在街区各处绘制了角色肖像和与书内情节有关的壁画。那不勒斯一家比萨百年老店“卡姆内拉”以埃莱娜·费兰特和小说主角为名设计了5种比萨，销量大增。店主埃斯波西托表示，每种比萨的口味都与角色和作家的性格相符，他希望以这种方式将美食与文化结合起来。近年来，意大利各地和海外文化中心还举办多场以“费兰特眼中的那不勒斯”为主题的文学讲座，让更多人对作家和那不勒斯产生浓厚兴趣。那不勒斯前市长路易吉·德马吉斯特里斯认为，这部文艺作品将帮助那不勒斯树立一个更受欢迎的城市形象。

　　那不勒斯是意大利古老城市之一，古城中心1997年被列入《世界遗产名录》，还是意大利典型美食比萨的故乡。为进一步挖掘旅游业潜力，那不勒斯市政府正在积极开发更多类似于“那不勒斯四部曲”的文学、电影相关主题旅游线路，发展精品旅游和文化旅游，同时不断完善基础设施、推进数字化服务，提升游客体验。

　　根据那不勒斯市政府最新的旅游发展报告，游客在该市的平均停留时间为3天，是继罗马之后游客停留时间最长的意大利城市，并且90%的受访意大利人和91%的受访外国人表示他们愿意再次访问这座城市。那不勒斯市长加埃塔诺·曼弗雷迪表示，那不勒斯的城市形象和知名度得到提升，旅游质量获得更多积极评价，证明了当地旅游提振政策的有效性。旅游业为城市创造了经济和就业机会，未来政府将进一步改善服务质量，加强城市品牌建设。

　　约旦瓦迪拉姆——

　　红沙景观点燃科幻热情

　　清晨5点，月亮仍挂在山头，接送游客的皮卡车就已穿梭在约旦瓦迪拉姆的各处住宿营地，接上游客，直奔沙漠里的热气球起飞点。天色渐亮，一个个热气球缓缓升起。游客从近千米高的热气球上向下望去，地面上的红色沙丘连绵成片，一座座风化的巨大岩石或独自耸立或连成一排，蔚为壮观。“不可思议！快帮我拍照，我们也穿越到火星了。”来自瑞士的游客贝蒂激动地招呼朋友拍照留念。

　　作为联合国文化与自然双重遗产，瓦迪拉姆因其状如火星的地貌，呈现出浓厚的科幻感，是众多科幻电影场景的取景地。2024年电影《沙丘2》的热映，让瓦迪拉姆再次掀起旅游热潮。“当看到电影里那种荒凉又震撼的场景，了解到是在这里拍摄的，就下定决心必须到此一游。”贝蒂打开手机，欣喜地展示着模仿电影场景拍摄的照片。

　　近年来，瓦迪拉姆打造了一系列特色旅游产品。在热气球上欣赏完壮阔的自然风光后，游客可以坐上吉普车去寻找天然拱门、高耸悬崖等多样地貌，也可以骑骆驼、冲沙……这里最火热的体验项目之一就是乘坐复古小火车。坐在20世纪初期样式的敞篷小火车里，工作人员扮作奥斯曼帝国士兵的模样，小火车缓缓前行。突然，枪声砰砰作响，石头后冲出一队阿拉伯人骑着骏马，挥枪追赶火车，并与车上士兵打斗起来。一番战斗后，小火车被“逼停”，几名士兵和游客被带下火车。这场模仿一战时期阿拉伯人民反抗暴力统治的演出体验项目，让游客们意犹未尽。

　　借力社交媒体开展多样营销，是瓦迪拉姆推广特色旅游项目的重要渠道。在社交媒体上搜索关键词瓦迪拉姆，从风光展示到特色项目介绍，再到游客体验，很多作品都登上中东地区热搜榜，吸引着全世界科幻和历史爱好者前往打卡。当地旅游局正进一步完善景点基础设施、简化签证措施、加强旅游从业者培训，与合作伙伴联合开展更多旅游营销活动，以提升旅游服务水平。

　　瓦迪拉姆旅游行业资深人士伊斯梅尔·侯赛因表示，通过增加夏季夜间旅游、举办文化和音乐节等活动，延长了当地旅游资源链条，特别是有效利用社交媒体平台等方式进行针对性推广宣传，让更多游客了解瓦迪拉姆。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月22日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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