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一种天然物质可增强癌症免疫疗法疗效

2025年01月22日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社东京1月21日电  （记者钱铮）日本京都大学日前发布新闻公报说，该校等机构研究人员发现，一种来自植物的天然物质能在癌症环境中激活T细胞，从而提高癌症免疫疗法的效果。

　　公报说，京都大学特别教授本庶佑因其开发的免疫检查点阻断疗法获得2018年诺贝尔生理学或医学奖。但这种疗法只对部分癌症患者有效，主要原因之一是杀灭癌细胞的免疫细胞T细胞在癌症微环境下会陷入功能衰竭。

　　本庶佑等京都大学的研究人员与东京农工大学、理化学研究所的同行培养出了能再现癌细胞抑制T细胞功能的细胞模型。在此环境下，他们发现arvenin Ⅰ这种物质能激活受抑制的T细胞。arvenin Ⅰ的化学名是葫芦素B 2—O—Beta—D—葡萄糖苷，主要存在于葫芦科植物内。

　　分析显示，arvenin Ⅰ与一种磷酸化酶MKK3发生共价反应并激活MKK3，进而激活下游的p38MARK通路，从而恢复衰竭T细胞的线粒体适应性。在细胞实验中，研究团队也确认了arvenin Ⅰ能提高线粒体的耗氧量和能量生成量。

　　研究人员给小鼠移植癌细胞，评估arvenin Ⅰ单独使用以及和免疫检查点抑制剂PD—L1抗体联合使用的效果。结果显示，无论单独使用还是联合使用都能提高癌症免疫疗法的效果，肿瘤生长得到抑制，联合使用的效果则更为明显。

　　研究人员分析了小鼠体内淋巴结以及肿瘤部位T细胞的活性以及衰竭状态，确认arvenin Ⅰ能减轻T细胞衰竭，强化抗肿瘤免疫效果。安全性评估显示，arvenin Ⅰ对小鼠的体重及主要肝功能指标都没有产生严重的不良影响。

　　公报说，这项研究显示了arvenin Ⅰ可作为癌症治疗中的免疫激活剂，具有应用潜力。研究人员计划与制药企业合作开展深入研究。

　　这项成果已发表于新一期《美国化学学会杂志》网络版上。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月22日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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