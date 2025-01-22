积极适应气候变化——

本报记者 尚凯元

在紧邻法国巴黎市政厅的气候学院，一项创新的屋顶改造项目近日正式揭幕。在约百平方米的传统锌制屋顶上，工作人员架设了一排由松木拼接而成的支架，上面栽种了耐旱、喜阳的地中海植物。为最大限度节约用水，植物通过下方的雨水储存箱实现毛细灌溉，能够在酷暑期间自给水源数周之久。在夏季的高温天气下，这一结构能使锌制屋顶内部温度从47摄氏度降至30摄氏度。

根据巴黎城市规划局的统计，巴黎屋顶的总覆盖面积达3200万平方米，其中2140万平方米为传统的锌制屋顶。锌制屋顶的灰蓝色表面在氧化后呈现出与众不同的光影变化，为巴黎的天际线增添了层次与美感，构成独特的城市景观。然而，锌制屋顶导热性强、隔热性能差，夏季高温让锌制屋顶阁楼如同“桑拿房”。

巴黎提出在2050年之前实现碳中和目标。对屋顶的改造，是巴黎积极适应气候变化的一个重要举措。巴黎市政府最新发布的“韧性战略”将“改造巴黎屋顶以适应未来气候”列为50项行动之一。该战略报告认为，随着巴黎高温频率、持续时间和强度的显著增加，顶层住房和办公室因隔热不足，在夏季越来越不适宜居住，“它们已成为提升巴黎建筑质量和气候适应能力的优先干预领域”。

目前，巴黎市政府同法国建筑与历史遗产委员会正共同探索多种锌制屋顶改造方案，包括在锌板下铺设隔热层、将屋顶涂成白色等。巴黎市政府日前发布的《2024—2030气候计划》已明确提出“1000个紧急屋顶隔热计划”以及在市政公共建筑上实施“4万平方米的白色屋顶计划”，以应对极端高温和热浪威胁。这些方案将在未来进行效果综合评估后进一步推广。

（本报巴黎1月21日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月22日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)