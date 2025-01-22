黄培昭

地处大西洋畔的西非国家冈比亚，享有“微笑海岸”的美誉。地图上，国土沿冈比亚河东西伸展，形如一抹灿烂的微笑。当游客漫步首都班珠尔的大街小巷，擦肩而过的商贩、路人或是孩童，都会报以热情的笑容。冈比亚人将其视为待人之道，认为通过微笑可以传递善意、温情与尊重。

如同冈比亚人民的微笑一样，冈比亚河同样承载着这片土地的温情与生机。河水在阳光照耀下闪烁粼粼波光，两岸茂密的红树林宛若大自然温柔的臂膀。红树林下，螃蟹与鱼儿在自由穿梭。

红树林是生长在热带、亚热带海岸潮间带的木本植物群落，树皮中的单宁遇到空气氧化变红，因此得名。冈比亚的红树林深扎在泥泞之中，在海岸形成坚实的屏障，也成为珍稀水鸟的重要栖息地，守护着海洋的生态平衡。红树林也是鱼类、虾类及其他海洋生物繁殖的摇篮，为当地的渔业和农业提供了丰厚的资源。

和许多国家一样，冈比亚的生态环境也面临着气候变化、海平面上升以及过度开发等问题。这里的人从自然中汲取力量，思考如何应对生态问题，保护人与自然的和谐共生。

冈比亚的自然保护区便是这一思考的产物。该国共有6个国家公园和自然保护区。建于20世纪60年代的阿布科自然保护区，是西非地区首个自然保护区，占地260余公顷。在这里，翠鸟以翡翠般的羽毛闪耀林间，非洲天堂鹟歌声悠扬，梅花雀与蓝嘴雀色彩交织，棕榈螺母秃鹰傲视苍穹，黑色鱼鹰潜水捕鱼……这些鸟类在保护区内得到良好保护，绘就生动的自然画卷。

在冈比亚河畔的红树林，我遇到护林员坦加拉。初次见面，他就以阳光般和煦的笑容向我问好。坦加拉与这里的植物和鸟类朝夕相伴，几乎能说出每棵树、每只鸟的学名。巡护时，他的脸上也总是挂着微笑。“我和这片土地同呼吸、共命运。保护自然就是我的责任。”在坦加拉的带领下，游客们学会倾听自然之声、感受自然之韵。冈比亚人的微笑，不仅是对游客的热情款待，也是对自然的感恩与敬意。

在“微笑海岸”，我时时能感受到温暖的力量。望着冈比亚河与大西洋的交汇处，耳畔传来大海的呼啸，眼前涌现无数人的微笑。这是冈比亚，一片静谧而充满生机的土地，人与自然的永恒对话就蕴藏于每一滴河水、每一缕海风、每一个微笑中。

《 人民日报 》（ 2025年01月22日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)