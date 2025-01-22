欧阳小红

时光的琴弦轻轻拨弄，思绪飘回2008年。那时，新加坡电视剧《小娘惹》悄然为我推开一扇初窥娘惹文化的窗。主题曲《如燕》歌词优美，旋律动听——“思念如燕，它飞舞舌尖，若是真爱，配尝几分苦甜……”仿若一只灵动的燕，轻轻掠过心湖，泛起层层涟漪。自此，我便对新加坡怀有身未至、心已远的朦胧眷恋。终于，在2024年的秋天，我满心期待，开启一场与娘惹文化邂逅的浪漫之旅。

新加坡，宛如一颗镶嵌在南洋碧波上的璀璨明珠，散发着独特而迷人的光芒，因多元文化融合吸引世界各地的旅人。娘惹文化是这幅画卷中最为绚丽、最具韵味的一抹亮色。从15世纪起，许多来自中国福建、广东等地的华人漂洋过海定居南洋，他们与马来人通婚的后代，男性称为“峇峇”（音“巴巴”），女性则为“娘惹”。娘惹文化即中华文化、马来文化，以及葡萄牙、英国、泰国和印度尼西亚等地文化逐渐融合而成的土生华人文化，在当地生活中随处可见。

初至新加坡，我用脚步丈量这个国家，每一步都仿佛踩在历史与现实的交汇点上。行至加东街区的如切路，仿佛走进时光的万花筒，瞬间被颇具历史感的娘惹建筑环绕。街道两旁，色彩斑斓的娘惹排屋（见图，约翰·西顿·卡拉汉摄，影像中国）如同一幅幅铺开的绚丽油画：中式飞檐与欧式廊柱巧妙融为一体；门窗上的雕花精致细腻，尽显龙凤等中国图案的吉祥寓意、棕榈纹等马来元素的自然之美和欧洲巴洛克风格的华丽细节；彩色玻璃在阳光下折射出五彩斑斓的光泽；繁复的花卉瓷砖如华丽织锦，让人目不暇接……一步一景，皆散发着浓郁的南洋风情，好似轻吟浅唱一曲悠远的岁月之歌。

走进娘惹博物馆，聆听馆内娘惹文物诉说岁月变迁。精美的瓷器映照着昔日娘惹家庭的生活剪影；华丽的服饰，一针一线都绣满娘惹的才情与梦想；古老的家具承载着家族的兴衰荣辱；泛黄的老照片凝望着往来过客，讲述古老家族的辉煌历史。我置身其间，感受时光的缓缓流淌，心中满是对过去的敬畏与感慨。

我特意挑选了一身娘惹服，绿上衣为炎热的天气增添一丝清凉，红裙子映衬出热情的当地文化。娘惹服的上衣名为卡巴雅，裙子称作纱笼，皆以丝绸和锦缎裁制而成，绣着精美的图案，镶嵌璀璨的珠饰。这些服饰既保留了中华传统服饰的特色，如立领、盘扣等元素，又融入南洋地区的独特风格，如宽松的剪裁和鲜艳的色彩。穿上它，仿佛化身娘惹，举手投足透着独有的韵味与风情。

娘惹美食自是不可或缺。娘惹菜融合中华菜系的烹饪技巧与南洋地区的特色食材，以独特的风味和丰富的口感闻名。来一碗娘惹叻沙，浓郁的椰浆香混合鲜虾、蚬肉等鲜味扑鼻而来，酸辣的口感在舌尖跳跃。娘惹糕，色彩缤纷，绿的是斑斓叶的颜色，紫的或许来自紫薯，口感软糯，甜而不腻，一口下去，满满都是娘惹对生活的热爱和对美食的精心雕琢。

娘惹文化中的传统习俗更是一道深厚的人文风景线。娘惹在成长过程中要学做娘惹菜，掌握刺绣等技艺。在重要的节日和场合，娘惹要参加各种传统仪式，如祭祖、婚礼等。例如在婚礼仪式上摆放南洋水果，仪式过程融入南洋特色乐器演奏，充满浓郁的南洋气息。婚礼上，敬茶、拜堂等传统仪式让人深深感受到娘惹文化对家庭的重视和对传统的坚守，又融入南洋地区独有的文化元素。

回顾旅程，我被娘惹文化深深吸引，它是一颗闪耀在南洋海岛上的珍珠，既有中华传统文化的深厚底蕴，又有南洋文化的独特魅力，绽放着文化交流与融合的绚烂光芒。这场旅行，也如一首悠扬的诗，为我的人生旅途留下一抹难忘而动人的色彩。

《 人民日报 》（ 2025年01月22日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)