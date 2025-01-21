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“春节正在成为一个世界性节日”

2025年01月21日16:55 | 来源：人民网-国际频道
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参与者体验写百福。人民网 塔里克·易卜拉欣摄
参与者体验写百福。人民网 塔里克·易卜拉欣摄
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人民网迪拜1月21日电（记者任皓宇）套圈、写百福、画糖画……一场热闹喜庆的春节文化活动20日在位于阿联酋迪拜的中建中东公司总部举行，来自中建中东公司与迪拜大学孔子学院的200余名中外人士齐聚一堂，共迎中国蛇年春节到来。

本次活动以“巳巳如意”为主题，内容包括书写“百福”、宋代点茶、香篆以及中国非物质文化遗产糖画等展示体验，通过中国传统文化展示和富有中国特色的趣味游戏，传递着新春祝福和独特的文化魅力。

“春节是中国最重要的传统节日之一，蕴含着团圆的美好愿景和对未来美好的期盼。”中建中东公司外籍员工海娜告诉记者，在中国留学期间，她曾到同学家里深度体验了一次过春节，还学会了包饺子。“春节正在成为一个世界性节日，春节和中国文化的独特魅力吸引着越来越多的人学习中文，想要更加深入了解中国文化。”

中建中东公司副总经理倪蓓蕾说，此次春节文化活动通过这些富有中国特色的互动体验，不仅使公司的外籍员工感受到了中国传统文化的独特魅力，同时也加深了不同文化之间的理解与亲近。通过中建中东公司与迪拜大学孔子学院合作进一步推进了中国建筑“鲁班工匠计划”在阿联酋不断走深走实。

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