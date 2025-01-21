新华社波哥大1月20日电（记者 周盛平）哥伦比亚总统佩特罗20日通过社交媒体宣布，国家进入内部动乱和经济紧急状态，以应对北部不断升级的武装冲突以及由此引发的人道主义灾难。

在哥北部北桑坦德省卡塔通博地区，“哥伦比亚民族解放组织”与原“哥伦比亚革命武装力量”（“哥武”）近日持续发生武装冲突，已造成上百人死伤、上万民众流离失所。

佩特罗说，卡塔通博发生的冲突是“叛乱游击队向毒品武装组织转变的又一例证”。他还说，“哥伦比亚民族解放组织”选择了战争，而政府与人民在一起。

面对北部的紧张局势，哥政府一方面紧急运送救援物资，一方面加大政府军部署。此前，政府已向该地增派300名士兵。

根据哥伦比亚宪法，紧急状态可持续90天，并最多延长两次，每次不超过90天。

“哥武”曾是哥伦比亚最大反政府武装，2016年与政府签署和平协议，次年解除武装并转型为政党。但部分“哥武”成员拒绝放下武器，另立山头。“哥伦比亚民族解放组织”主要在哥境内太平洋沿岸地区以及边境地区从事毒品走私等犯罪活动。哥政府本月17日宣布再次暂停与该武装的和平谈判。

目前，哥国内普遍担心，如果处理不当，动荡局势有可能蔓延至全国，导致和平进程终结。

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