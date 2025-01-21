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又有323辆援助卡车通过拉法口岸进入加沙地带

2025年01月21日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社开罗1月20日电（记者董修竹）埃及国家新闻局20日在一份声明中说，当天有323辆援助卡车通过埃及和加沙地带南部之间的拉法口岸进入加沙地带。

　　声明说，当天有323辆援助卡车通过拉法口岸，经由以色列控制的奥贾口岸和凯雷姆沙洛姆口岸过境点，在接受检查后进入加沙地带。其中，310辆卡车装载人道主义援助物资，其余卡车载着燃料。

　　声明还说，19日共有330辆援助卡车抵达加沙地带，其中20辆卡车载有柴油和烹饪用燃气。

　　巴勒斯坦非政府组织机构加沙负责人阿姆贾德·沙瓦20日告诉新华社记者，由于以色列的限制，数百辆援助卡车已在埃及边境滞留数月，一些援助物资开始腐坏。联合国机构正在协调，以确保援助物资能到达最需要的人手中。

　　以色列总理办公室19日发表声明说，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成的加沙地带停火协议于当地时间19日11时15分开始生效。停火协议生效后，埃及立即重新开放了拉法口岸。

(责编：刘叶婷、张悦)

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