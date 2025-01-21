新华社基辅/莫斯科1月20日电（记者李东旭 赵冰）乌克兰武装部队20日说，乌军用无人机对俄罗斯喀山图-160和图-22战略轰炸机制造厂发动了袭击。俄罗斯国防部当天说，俄防空系统击落了86架乌军无人机。

乌武装部队在社交媒体发文说，乌方还对驻扎图-160和图-22战略轰炸机的鲍里索格列布斯克军用机场发动了攻击，“根据已有视频画面判断，机场油库遭到袭击，但油罐并未起火”。

乌国家安全与国防委员会反虚假信息中心负责人安德烈·科瓦连科20日在社交媒体发文说，乌方无人机袭击了俄喀山市多处军事设施。科瓦连科说，喀山拥有俄多个重要航空企业，其中包括喀山飞机制造厂。

20日中午，乌克兰首都基辅拉响防空警报。基辅市军事管理局局长铁木尔·特卡琴科通过社交媒体提醒民众注意躲避，称基辅面临弹道导弹袭击威胁。

俄罗斯国防部20日在社交媒体发布通报说，过去一天，俄军对乌军用机场、无人机组装和储存地等进行了打击，俄防空系统还击落了86架乌军无人机。通报说，俄军还控制了顿涅茨克州和卢甘斯克州两个居民点。

乌克兰空军20日上午在社交媒体发文说，俄军从罗斯托夫州、奥廖尔州、布良斯克州、库尔斯克州和克拉斯诺达尔边疆区向乌境内发射了各型无人机141架。此外，俄军还从库尔斯克州向苏梅州发射了“伊斯坎德尔-M”导弹。乌防空火力拦截了93架攻击型无人机。

另据塔斯社报道，20日早些时候，俄罗斯鞑靼斯坦共和国境内一家工业企业遭乌方无人机袭击，所幸未造成人员伤亡。在卡卢加州上空被击落的无人机残片落入当地一家企业所在区域引起火情，现已被扑灭。另外，乌军当天清晨还炮击了赫尔松州一村庄，以及顿涅茨克州戈尔洛夫卡市一家医院，造成至少2人死亡、20余人受伤。

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