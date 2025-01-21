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通讯丨中国产品热销达卡国际贸易博览会

2025年01月21日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社达卡1月20日电　通讯｜中国产品热销达卡国际贸易博览会

　　新华社记者孙楠

　　“中国产品质量好，价格更合理！”孟加拉国首都达卡市民莎明日前参加第29届达卡国际贸易博览会时告诉记者，这一展会是孟加拉国最重要的博览会，展会上进口自中国的产品随处可见，越来越受到当地民众的喜爱。

　　达卡国际贸易博览会于1月1日至31日举行。随着中孟两国贸易合作持续深化，中国产品逐渐成为展会“主角”。

　　莎明是达卡国际贸易博览会的常客，她说：“尤其值得一提的是，近两年展会搬到中国援建的孟中友谊展览中心，博览会场地宽敞明亮，分区合理，大大提升了我们的观展体验。”

　　数据显示，中国已连续15年成为孟加拉国第一大贸易伙伴，也是第一大进口来源地、第二大外资来源地。

　　个体商户马克苏德主要售卖各类饰品、皮包等，其中绝大多数从中国进口。“我和中国人做生意已经10多年了。”他说，来自中国的进口商品设计独特而且质量好，在当地销路很好。

　　来自达卡郊区东吉的阿赫塔尔经常购买中国产品。“我在博览会上买了很多东西，其中有不少是从中国进口的，我都很喜欢。我非常信任中国产品，也希望中国生产制造出更多好产品。”她说。

　　当地一家建筑材料公司市场经理马赫布卜说，公司的产品和材料有很多来自中国。“客户对我们的产品质量很满意。我们以合理的价格保证了高质量。顾客满意度比我们预期要好得多，我们很高兴。”

　　马赫布卜认识到，在双边贸易活动中，孟加拉国为中国的商品和企业提供了市场机遇，同时也获得了促进自身社会经济发展和产业升级所需的资金、商品、技术。

　　第29届达卡国际贸易博览会由孟商务部和出口促进局共同举办，共设置360余个展馆和展位，展出的各类产品包括农业和园艺机械、设备和材料、化妆品、乳制品、电子产品等。

(责编：刘叶婷、张悦)

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