新华社布达佩斯1月20日电 通讯丨春节提前来到布达佩斯

新华社记者陈浩 王其冰

两个高达五六米的盘龙红色门柱擎起一条长约20米的红色横幅，上书：2025“欢乐春节”匈牙利唐人街新春庙会。川流不息的人群一走进这道临时搭建的大门，便被举目喜庆的节日气氛所笼罩。

1月18日，人们在匈牙利首都布达佩斯举行的新春庙会活动上观看舞狮表演。新华社记者 陈浩 摄

18日和19日，为期两天的新春庙会在位于匈牙利首都布达佩斯多瑙河东岸的唐人街举行。接近零度的天气阻挡不了人们前来参加中国文化活动的热情，来自匈牙利及周边地区的数万民众相携游赏，共同欢庆即将到来的中国农历蛇年。

庙会场地搭起大舞台和巨型电子屏。舞台上，来自中国的艺术表演者舞龙狮、扭秧歌、唱京剧；舞台下，年轻力壮的男士纷纷把幼童举过头顶或骑在肩上。人们目不转睛地观看表演，并报以热烈掌声。

“看到这些表演，了解这些既有差异又能共通的传统，真是太棒了。”带着6岁的女儿观看舞狮表演的绍博·卡陶对新华社记者说，“我们希望女儿能体验和欣赏不同的文化。”

1月18日，人们在匈牙利首都布达佩斯举行的新春庙会活动上体验中国戏曲脸谱绘画。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

由于天气寒冷，庙会游艺项目设在场地周围的帐篷内。投壶、踢毽、吹糖人、制红包、拓木刻年画、绘戏曲脸谱……摊位前人头攒动，笑语不停。在高出头顶的取暖炉上方，不时看到“福”“平安”等汉字拓纸和木刻年画出现，那是人们让自己刚刚动手参与制成的作品靠近暖炉，让热气把颜料吹干。

1月18日，一名女孩在匈牙利首都布达佩斯举行的新春庙会活动上体验吹糖人。新华社记者 陈浩 摄

即将到来的蛇年是春节成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后的第一个农历年。匈牙利唐人街庙会为此专门组织了具有非遗特色的活动，包括吉林省中外文化交流中心、河南省开封非遗代表团等来自中国的文化单位带来的艺术表演和民俗体验。

老家是河南的匈牙利唐人街集团总经理宋一楠是此次庙会活动的组织者。他说：“布达佩斯已经成为我的第二故乡。分享我美好的童年记忆和我们的文化遗产是一件很棒的事情。”

1月18日，两名女子在匈牙利首都布达佩斯举行的新春庙会活动上展示自己的中文名字。新华社记者 陈浩 摄

“我们非常喜欢舞台上的表演，我们还去吹了糖人，穿着中国传统服装拍照。”携家出游的布达佩斯居民索莫吉·彼得满面笑容地说，活灵活现的舞龙舞狮表演让孩子们大开眼界，民俗项目的互动体验也十分有吸引力，“这个节日是文化和乐趣的完美结合”。

庙会美食区也是人气爆棚，汤圆、春卷、饺子、煎饼果子等中国小吃把人们引到露天餐桌前。

“我刚看了精彩的舞台表演，还品尝了饺子等中国美食。”来自罗马尼亚的平面设计师塞盖迪·凡妮说，“我非常喜欢汉服，并且从中国订购了一套……穿上非常好看。”

1月18日，一名女子在匈牙利首都布达佩斯举行的新春庙会活动上手持木版年画留影。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

匈牙利国会副主席雅各布·伊什特万等政府官员也来到庙会现场。雅各布在18日的开幕式上致辞说，生肖蛇代表着智慧、更新和希望。相信在新的一年里，匈中友谊将进一步加强。

中国驻匈牙利大使龚韬说，春节是中国人民最重要的传统节日，中匈民众齐聚一堂欢度春节，展现了中匈友好流动的活力与魅力。

在庙会入口处不远，立着一幅巨大的红色背景签名板，上面写满了中、匈、英等多种文字留言。其中有一行汉字写道：春节提前来到布达佩斯。

1月18日，人们在匈牙利首都布达佩斯举行的新春庙会活动上体验舞龙。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

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